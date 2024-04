czytaj dalej

We wtorek odbyło się posiedzenie władz PSL-u. Szef klubu PSL-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk przekazał, że rozmawiano na temat formuły startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Zdania były w większości za kontynuowaniem projektu Trzeciej Drogi, ale zdarzały się też opinie, by poszerzyć Trzecią Drogę o Koalicję Obywatelską - powiedział.