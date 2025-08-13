Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja ostrzega kierowców w długi weekend

Dąbrowska-Lorenc: 80 procent polskich kierowców w obszarze zabudowanym przekracza prędkość Źródło: TVN24

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że w ramach akcji Prędkość funkcjonariusze będą na ruchliwych trasach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Więcej patroli na drogach będzie też przez cały długi weekend.

Czwartkowe działania koordynuje Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Akcja ma charakter międzynarodowy, a jej celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Celem ograniczenie liczby wypadków

Nadkomisarz Opas przekazał, że działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, która obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

- Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 procent ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych - powiedział Opas.

Dlatego podczas działań policjanci wykorzystają oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, laserowe mierniki prędkości oraz drony. Kontrole obejmą zarówno ruchliwe trasy, jak i miejsca szczególnie niebezpieczne.

Kontrole w trakcie długiego weekendu

Policjanci ostrzegają, że w trakcie całego długiego weekendu będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustępowanie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani mają być także kierujący pod wpływem alkoholu i narkotyków. Do działań zaangażowane zostaną policyjne grupy Speed, których zadaniem jest szybka reakcja na agresywne i niebezpieczne zachowania na drodze.

Z informacji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że każdego roku policjanci ruchu drogowego ujawniają niemal 2,5 mln wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. W tym roku do 10 sierpnia policjanci zatrzymali 16 307 kierujących, którym zostały zatrzymane uprawnienia na trzy miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W takim samym okresie 2024 roku takich przypadków było o 862 więcej.

W tym roku do niedzieli na drogach w całym kraju doszło do 12 343 wypadków, w których zginęło 921 osób, a 14 532 zostały ranne.

