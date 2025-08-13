Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja ostrzega kierowców w długi weekend

Policjanci szukają świadków wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Dąbrowska-Lorenc: 80 procent polskich kierowców w obszarze zabudowanym przekracza prędkość
Źródło: TVN24
W czwartek policyjna akcja Prędkość. Policjanci wykorzystają oznakowane i nieoznakowane radiowozy, laserowe mierniki prędkości oraz drony. Kontrole odbywać się będą także w cały długi weekend.

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że w ramach akcji Prędkość funkcjonariusze będą na ruchliwych trasach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Więcej patroli na drogach będzie też przez cały długi weekend.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czwartkowe działania koordynuje Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Akcja ma charakter międzynarodowy, a jej celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Celem ograniczenie liczby wypadków

Nadkomisarz Opas przekazał, że działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, która obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych.

- Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 procent ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych - powiedział Opas.

Dlatego podczas działań policjanci wykorzystają oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, laserowe mierniki prędkości oraz drony. Kontrole obejmą zarówno ruchliwe trasy, jak i miejsca szczególnie niebezpieczne.

Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być

WARSZAWA

Kontrole w trakcie długiego weekendu

Policjanci ostrzegają, że w trakcie całego długiego weekendu będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustępowanie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani mają być także kierujący pod wpływem alkoholu i narkotyków. Do działań zaangażowane zostaną policyjne grupy Speed, których zadaniem jest szybka reakcja na agresywne i niebezpieczne zachowania na drodze.

Z informacji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że każdego roku policjanci ruchu drogowego ujawniają niemal 2,5 mln wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. W tym roku do 10 sierpnia policjanci zatrzymali 16 307 kierujących, którym zostały zatrzymane uprawnienia na trzy miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W takim samym okresie 2024 roku takich przypadków było o 862 więcej.

W tym roku do niedzieli na drogach w całym kraju doszło do 12 343 wypadków, w których zginęło 921 osób, a 14 532 zostały ranne.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Jeden na jeden

TVN24 HD
NA ŻYWO

Jeden na jeden
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka Policja

Udostępnij:
TAGI:
PolicjasamochodyWypadki
Czytaj także:
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Z powodu dokumentów nie polecieli na wakacje
Katowice
Na długi weekend zaplanowano remont ulicy Popiełuszki
Prace na drogach i torach. Objazdy w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Donald Trump
"Super-prezes" Donald Trump. Chce zwalniać, narzucać ceny i kontrolować
BIZNES
imageTitle
Mecz Magdy Linette przerwany
EUROSPORT
lotto bis
Kumulacja w Lotto idzie w górę
BIZNES
imageTitle
Ma 21 lat i kończy zawodową karierę. Śmierć odcisnęła piętno
EUROSPORT
zebry
Węgierscy dziennikarze ujawnili, co biega po posiadłości ojca Orbana
Świat
imageTitle
Rozległe urazy po upadku. Marzenia o igrzyskach runęły
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Bez wygranych w Eurojackpot. Wartość puli w górę
BIZNES
Nadciąga upał
Dziś skwar da się we znaki. IMGW ostrzega
METEO
Trump Putin
Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce. Nowe informacje
Świat
Boeing WC-135 Sił Powietrznych USA
Ma wykrywać detonacje jądrowe, przeleciał w pobliżu rosyjskich baz
Świat
Zbigniew Ziobro i Michał Woś podczas ćwiczeń strzeleckich Służby Więziennej
Trzech prokuratorów tropi ludzi Ziobry w więziennictwie. Co znaleźli?
Maria Pankowska
Interwencja służb ratunkowych
Wypadek w kopalni, prezes PiS ukarany, Liga Mistrzów nie dla Lecha
To warto wiedzieć
Upalnie, gorąco
Słońce, skwar i korzystny biomet
METEO
imageTitle
Za wysokie progi. Liga Mistrzów nie dla Lecha Poznań
EUROSPORT
Crvena zvezda - Lech Poznań. Relacja na żywo
Crvena Zvezda Belgrad - Lech Poznań [RELACJA]
EUROSPORT
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu wydał ostrzeżenie w sprawie brudnej wody w rzece Wkrze
"Brudna, rdzawa woda" i śnięte ryby w rzece. Urząd ostrzega
Polska
Daniel Obajtek
Obajtek atakuje zarząd Orlenu. Koncern odpowiada: pan był wtedy prezesem
BIZNES
imageTitle
Debiut i od razu gol Piątka
EUROSPORT
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Poszukiwany górnik nie żyje
Katowice
Władimir Putin
Putin "już wygrał pierwszy set"
Świat
Deszcz meteorów
Przed nami wyjątkowa "noc spadających gwiazd"
METEO
Kim Keon Hi, żony byłego prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola
Pierwszy taki przypadek w historii. Była pierwsza dama aresztowana
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki odpowiedział Żurkowi cytatem. "Uświadom to sobie, sobie"
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej odpowiedzialności za KPO: ja pilnuję zasad
BIZNES
Foki wypoczywają na plaży w Mikoszewie
Niezwykły widok nad Bałtykiem. "800 osobników"
METEO
Policyjne zabezpieczenie na stadionie Narodowym
"Nie rozumiem, po co w ogóle Ukraińcy na ten stadion poszli"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne kosmiczne osiągnięcie Armanda Duplantisa
EUROSPORT
gorna andyga shutterstock_2378349767 (1)
Czat wspierany Al wesprze we Włoszech turystów
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica