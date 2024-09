Dziś Michał K. stanie przed sądem Magistrates’ Court w Westminsterze w Londynie, gdzie odbędzie się "pierwsza, bardzo techniczna i wstępna rozprawa uruchamiająca cały proces, jaki musi poprzedzić jego ewentualne wydanie do Polski" - wyjaśnił we wtorek rano korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch. O tym zaś, co się stanie, gdy były szef RARS trafi do Polski, mówił w TVN24 mecenas Łukasz Chojniak.

W poniedziałek w Londynie został zatrzymany Michał K., były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch nieoficjalnie ustalił, że do zatrzymania doszło około godziny 13 londyńskiego czasu (godzina 14 w Polsce) w wynajętym mieszkaniu.

Jak relacjonował Woroch, w zatrzymaniu brali udział funkcjonariusze specjalnej jednostki ekstradycyjnej, którzy doprowadzili Michała K. do aresztu. We wtorek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych. Podkreślił, że zatrzymanie Michała K. to "efekt współpracy służb" polskich i brytyjskich.

Westminster Magistrates' Court w Londynie William Barton/Shutterstock

"Możemy być świadkami długiego procesu"

- W sądzie Magistrates’ Court w Westministerze odbędzie się jego pierwsza, bardzo techniczna i wstępna rozprawa, uruchamiająca cały proces, jaki musi poprzedzić jego ewentualne wydanie do Polski - mówił dalej o tym, co czeka Michała K. we wtorek Maciej Woroch.

Na tej rozprawie zatrzymany "pytany jest o imię i nazwisko, o potwierdzenie swoich danych osobowych, swojej tożsamości, a później oficjalnie mówi się mu, na jakiej podstawie został zatrzymany", a "na koniec tego pierwszego przesłuchania pada też pytanie, czy zatrzymany gotowy jest dobrowolnie poddać się ekstradycji" - tłumaczył Woroch.

- Jeśli by się tak zdarzyło, że Michał K. chciałby zgodzić się na wyjazd do Polski, to wtedy zaczęłaby ruszać procedura, która w sumie trwać może 10 dni. Po tych 10 dniach, jeśli oczywiście prokuratura nie zgłosiłaby żadnych większych zastrzeżeń, taki zatrzymany mógłby trafić do kraju - powiedział dziennikarz "Faktów" TVN.

Korespondent "Faktów" TVN o sprawie Michała K.: możemy być świadkami długiego procesu TVN24

Jeśli K. nie zgodzi się jednak na dobrowolne poddanie się ekstradycji, "to rusza procedura, która uruchamia sądowy zegar i zaczyna on odliczać 21 dni, bo tyle jest na rozpoczęcie procesu, czyli zwołanie, wskazanie terminu pierwszej rozprawy".

Sąd musi sprawdzić, czy nakaz aresztowania spełnia wymogi wewnętrzne brytyjskiego prawa. W przypadku Michała K. - jak wskazuje Woroch - sąd może sprawdzić, "czy zatrzymany nie został przypadkiem aresztowany na podstawie politycznych motywów". - To, jak sądzę, może być jedna z kwestii podnoszona przez jego (Michała K. - red.) obrońców - mówił.

Jak dodał, "sędziowie zawsze starają się, by te sprawy biegły szybko, ale oczywiście są prawne kruczki i sztuczki, które mogą doprowadzić do tego, że taka sprawa nie tygodniami, nie miesiącami, ale nawet całymi latami może być przeciągana, jeśli pojawi się wiele materiałów dowodowych". - Możemy być świadkami długiego procesu, ale jeśli podsądny będzie chciał współpracować, sprawy mogą potoczyć się bardzo szybko - powiedział Woroch.

Michał K. PAP/Marcin Obara

Co się wydarzy po przyjeździe Michała K. do Polski?

Mecenas Łukasz Chojniak na antenie TVN24 mówił tymczasem, że nie dostrzega "przesłanek, które mogłyby sąd brytyjski skłonić do tego, żeby odmówić wydania zatrzymanego do Polski".

Co wydarzy się, gdy Michał K. zostanie wydany przez brytyjski sąd do Polski? - Kiedy tutaj trafi (Michał K. - red.) to ruszy normalne postępowanie - zostaną przedstawione zarzuty, zostanie skierowany wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania, który prawdopodobnie w takim układzie może być uwzględniony - tłumaczył mec. Chojniak.

Mec. Chojniak: nie dostrzegam przesłanek, które mogłyby sąd brytyjski skłonić do tego, żeby odmówić wydania Michała K. do Polski TVN24

- Ruszy normalne postępowanie, postępowanie przed prokuratorem, potem ewentualny akt oskarżenia i oczywiście postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji. To będzie taka sama sprawa dla sądu jak wiele innych spraw. Ona nie jest taka sama dla opinii publicznej ani komentatorów politycznych, (...) ale dla prawa jest to po prostu kolejna sprawa karna, która tak powinna być postrzegana - mówił.

Autorka/Autor:ek/adso

Źródło: TVN24