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Medale Wolności Słowa rozdane

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Gala Medalu Wolności Słowa 2026
Siostra Małgorzata Chmielewska nagrodzona Medalem Wolności Słowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
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Siostra Małgorzata Chmielewska, dziennikarz Leszek Jażdżewski oraz polsko-ukraińska aktywistka Natalia Panczenko otrzymali Medale Wolności Słowa w trzech kategoriach. Specjalnym wyróżnieniem został uhonorowany Andrzej Poczobut.

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się w piątek Gala Medalu Wolności Słowa. Nagrody zostały rozdane w trzech kategoriach: Instytucja, Media i Obywatel/Obywatelka.

Kategoria: Instytucja

Nagrodzona w kategorii Instytucja została siostra Małgorzata Chmielewska, która stoi na czele Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. - Jestem ogromnie wdzięczna, wzruszona i zaskoczona, bo nigdy mi nie przyszło do głowy, że będzie nasza wspólnota katolicka odznaczona za wolność słowa - powiedziała.

Siostra Małgorzata Chmielewska nagrodzona Medalem Wolności Słowa
Siostra Małgorzata Chmielewska nagrodzona Medalem Wolności Słowa
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Jak pisze Fundacja Grand Press, siostra Chmielewska niezmiennie staje po stronie osób wykluczonych i najsłabszych, z odwagą zabierając głos w sprawach, które dla wielu pozostają niewygodne. Swoją działalnością przypomina, że wolność słowa nabiera prawdziwego znaczenia wtedy, gdy służy obronie godności, praw człowieka i solidarności z drugim człowiekiem.

Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii byli prawniczka Dominika Bychawska-Siniarska oraz Fundacja w Stronę Dialogu.

Kategoria: Media

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny czasopisma "Liberté!", zwyciężył w kategorii Media. - Trudno było się spodziewać, że za to, co robię, co widzieliście, będę nagradzany jakimiś medalami, ale widzę, że kapituła postanowiła wyróżnić rozrabiaków, więc bardzo wam za to dziękuję - powiedział.

Leszek Jażdżewski nagrodzony Medalem Wolności Słowa
Leszek Jażdżewski nagrodzony Medalem Wolności Słowa
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Jak wskazała Fundacja Grand Press, Leszek Jażdżewski konsekwentnie przypomina, że demokracja nie może istnieć bez prawa do swobodnej wymiany poglądów i otwartego sporu. Poprzez działalność publicystyczną, organizację Igrzysk Wolności oraz gotowość do podejmowania tematów budzących kontrowersje broni pluralizmu i prawa do wyrażania, także niepopularnych, opinii.

Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii były dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra oraz dziennikarka TVP Justyna Dobrosz-Oracz.

Kategoria: Obywatel/Obywatelka

Medal Wolności Słowa w kategorii Obywatel/Obywatelka otrzymała Natalia Panczenko z Fundacji Stand with Ukraine. - To, co robię od ponad 17 lat, to łączę i buduję mosty. Bo oba społeczeństwa, i polskie, i ukraińskie, są mi bardzo bliskie - powiedziała.

Natalia Panczenko nagrodzona Medalem Wolności Słowa
Natalia Panczenko nagrodzona Medalem Wolności Słowa
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

- I robię to teraz, kiedy jest to cholernie trudne. Pomimo ataków, pomimo kampanii dezinformacyjnych, pomimo gróźb śmierci, nadal to robię - podkreśliła Panczenko.

W ocenie Fundacji Grand Press Natalia Panczenko od początku swojej działalności publicznej buduje porozumienie między Polakami i Ukraińcami, pokazując, że dialog, wzajemne zrozumienie i solidarność są silniejsze niż uprzedzenia i podziały. Łączy ludzi nie tylko słowami, lecz także konkretnymi działaniami - od inicjatyw społecznych i edukacyjnych po akcję "Ciepło z Polski dla Kijowa", która poruszyła tysiące osób i stała się symbolem polsko-ukraińskiej solidarności.

Pozostałymi nominowanymi w tej kategorii byli raper Bedoes 2115 (czyli Borys Piotr Przybylski) oraz aktorka teatralna Joanna Szczepkowska.

Andrzej Poczobut otrzymał nagrodę specjalną

Dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i wieloletni korespondent "Gazety Wyborczej" Andrzej Poczobut otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa. W kwietniu został wypuszczony z więzienia przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

- Dziękuję wam za to. Wolność słowa to nie jest przywilej, wolność słowa to jest naturalne prawo. I co by sobie nie myślał każdy kolejny dyktator, dziś u człowieka nie da się zabrać wolności słowa - powiedział Poczobut.

Andrzej Poczobut otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa
Andrzej Poczobut otrzymał Specjalny Medal Wolności Słowa
Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Jak zwrócił uwagę, "dziś zwykły człowiek z komórką czasem może mieć większą siłę rażenia niż niejedna redakcja".

- Czasem ludzie mówią, że dzisiaj wszyscy są dziennikarzami, ale to nie jest prawda. Jest też takie powiedzenie, że dziennikarz różni się od od blogera tym, że przy pierwszych oznakach problemów nie kasuje swoich tekstów i nie udaje, że nic się nie stało. W ten sposób dziennikarstwo jest związane z odpowiedzialnością za słowo i ja od tej odpowiedzialności nigdy nie chowałem się - oświadczył.

Jak wskazywał Poczobut, żyjemy w czasach, w których szerzy się dezinformacja. - Szczególnie w tych czasach rola dziennikarza jest szczególna. Dziennikarz powinien być kamertonem. Drogowskazem. Powinien pozwolić społeczeństwu odróżnić prawdę od kłamstwa. I życzę nam wszystkim odwagi i determinacji, żeby sprostać temu wyzwaniu - zakończył swoje wystąpienie.

Gala Medalu Wolności Słowa

Wydarzenie Gala Medalu Wolności Słowa jest organizowane przez Fundację Grand Press "w trosce o promowanie mądrych słów w przestrzeni społecznej i wybitnych osób je głoszących, dojrzałą debatę publiczną oraz utrzymanie wolności słowa w Polsce" - jak można przeczytać na stronie internetowej Fundacji.

Zgodnie z regulaminem Medal Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną.

Laureatów wybrała tegoroczna kapituła Medalu Wolności Słowa w składzie: Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie), Dominik Kuc (aktywista, fundacja Półtorej Minuty), Weronika Mirowska (prezeska Fundacji Grand Press), Ewa Siedlecka (dziennikarka i publicystka tygodnika "Polityka") oraz Piotr Świerczek (dziennikarz TVN24).

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
MediaGdańskWolność słowaAndrzej Poczobut
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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