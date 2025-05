Zdjęcia arkusza maturalnego z polskiego w sieci. Dyrektor CKE: badamy sprawę

Wkrótce startują matury. Jak wykorzystać ostatnie dni przed egzaminami? Źródło: TVN24

W internecie pojawiły się zdjęcia arkusza egzaminu maturalnego z języka polskiego. Według informacji tvn24.pl - to strona z tematami wypracowań. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że bada tę sprawę.

Kluczowe fakty: - Ktoś albo wniósł telefon na salę egzaminacyjną, albo była to osoba, która miała dostęp do nierozdanych arkuszy - mówi dyrektor CKE w rozmowie z Justyną Suchecką-Jadczak z tvn24.pl.

Możliwe, że sprawą zajmie się policja.

Poniedziałek to pierwszy dzień tegorocznych matur.

- Na platformie X pojawiły się zdjęcia dzisiejszego arkusza, ale te zdjęcia zaczynają już znikać. (...) Sprawę zbadam i ewentualne nieprawidłowości zgłoszę na policję - powiedział Zakrzewski.

Dyrektor CKE w rozmowie z tvn24.pl potwierdził, że do godz. 9 nie było żadnych informacji o potencjalnym przecieku. Po rozpoczęciu matur na portalu X pojawiło się zdjęcie z arkusza z języka polskiego z tematami wypracowania.

- Ktoś albo wniósł telefon na salę egzaminacyjną, albo była to osoba, która miała dostęp do nierozdanych arkuszy - komentuje dr Zakrzewski. - Tak czy siak, sprawa będzie zgłaszana na policję i podjęte zostaną próby zidentyfikowania tej osoby lub osób.

Jeśli okaże się, że zdjęcie wrzucił maturzysta - dojdzie to unieważnienia matury, bo obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń teleinformacyjnych na maturę.

W ubiegłym roku unieważnione zostały 202 egzaminy maturalne, w tym 53 za wniesienie telefonu na egzamin lub korzystanie z niego w jego trakcie.

Pierwszy dzień tegorocznych matur

W poniedziałek egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, obowiązkowym dla wszystkich maturzystów, rozpoczęły się matury.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzyści muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Dla przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.