Polska "Mega łatwe", "załamałam się". Pierwsze komentarze po maturze z polskiego Maciej Wacławik

Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze

W poniedziałek o godzinie 9.00 od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. Uczniowie otrzymali arkusze, które składały się z trzech części. W pierwszej sprawdzone zostały ich umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i posługiwania się poprawną polszczyzną. W drugiej maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące lektur, a w trzeciej mieli za zadanie napisanie wypracowania.

Matura 2026. Język polski

Niektórzy tegoroczni maturzyści zaczęli dzielić się wrażeniami oraz treścią zadań egzaminu z języka polskiego w mediach społecznościowych jeszcze przed 13.00. Według ich relacji do wyboru były następujące tematy wypracowań: "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz "Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?". Warto podkreślić, że Centralna Komisja Egzaminacyjna nie opublikowała jeszcze arkuszy.

Matura z polskiego. Komentarze

Jak egzamin z polskiego oceniają sami maturzyści? "Dostałam chyba arkusz egzaminu ósmoklasisty" - napisała na portalu X jedna z maturzystek, zastanawiając się, "czemu ta matura była taka łatwa". Wpisów w podobnym tonie jest więcej. "Była naprawdę prosta", "Łatwa ta matura", "Mega łatwe", "Wyszłam po 2,5 godziny. Tematy takie sobie, a test w sumie spoko, akurat lektury, które są najprostsze", "Będzie minimum 80 proc. jak nic" - pisały kolejne osoby na X.

Z drugiej strony nie zabrakło głosów absolwentów szkół średnich, którym egzamin sprawił pewną trudność. "Uważam, że testy były mega łatwe, natomiast tematy wypracowań trudne pod tym względem, że trzeba było trochę nad lekturami pomyśleć" - ocenił maturzysta na X. "Jak zobaczyłam te tematy rozprawek, to się załamałam" - przyznała inna maturzystka. "Matura łatwa, ale strasznie nieprzyjemna do pisania" - stwierdziła kolejna osoba.

W sieci znajdziemy także komentarze w humorystycznym tonie, jak ten: "Kiedyś na maturze powinien być temat 'Czy 'Lalka' [Bolesława Prusa - red.] jest odpowiedzią na każde pytanie". "A imię jego 67" - napisał autor innego komentarza, parafrazując fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza.

O odczucia po maturze z języka polskiego maturzystów pytał też reporter TVN24 Piotr Borowski. - Większość mówiła, że była zadowolona. Jedna osoba powiedziała nam, że nie do końca rozumiała, co ma napisać pod tymi tematami [wypracowań - red.] - relacjonował na antenie TVN24 w poniedziałek po godzinie 13.00 - Ale trzy na pięć osób, z którymi rozmawialiśmy, mówiły nam, że te tematy były na tyle ogólne, szerokie, że można było podciągnąć pod to różne lektury - dodał Piotr Borowski.

Reporter opowiadał też, że każdy maturzysta po wyjściu z łódzkiej szkoły, przed którą pojawiła się ekipa naszej stacji, wyciągał telefon i dzwonił do bliskich. Jak zauważył, maturzyści nie ukrywają stresu przed jutrzejszym egzaminem - z matematyki na poziomie podstawowym.

Matura 2026 - do kiedy?

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa w tym roku do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.