Polska

Co było na angielskim rozszerzonym? Mamy arkusze CKE

|
Matura 2026
Matura z języka polskiego 2026. Pierwsze komentarze
Ponad ćwierć miliona maturzystów podeszło w czwartek o godzinie 9.00 do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania na nich czekały? Publikujemy arkusz CKE.

Chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 73,2 procent tegorocznych maturzystów, czyli 252 413 osób. Do egzaminu dwujęzycznego - 12,2 tysiąca osób.

Każdy z maturzystów musi przystąpić obowiązkowo do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym i język angielski jest najchętniej przez nich wybierany. Jak wyglądały zadania, z którymi musieli zmierzyć się tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych? Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz o godzinie 14.00.

MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, POZIOM ROZSZERZONY. ARKUSZ CKE (WERSJA A) MATURA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, POZIOM ROZSZERZONY. ARKUSZ CKE (WERSJA B)

W przypadku egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym nie ustalono progu zdawalności, istotne jest podejście do niego, by matura była ważna, a liczba uzyskanych punktów ma znaczenie podczas procesu rekrutacji na uczelnie wyższe.

Matura 2026 - kolejne egzaminy

Pod koniec tygodnia, w piątek 8 maja, odbędą się dwa egzaminy na poziomie rozszerzonym: o godzinie 9.00 biologia, a o godzinie 14.00 filozofia. Co czeka maturzystów w przyszłym tygodniu?

11 maja, poniedziałek

godzina 9.00: matematyka (poziom rozszerzony)godzina 14.00: język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

12 maja, wtorek

godzina 9.00: wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)godzina 14.00: język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, środa

godzina 9.00: chemia (poziom rozszerzony)godzina 14.00: historia sztuki (poziom rozszerzony)

14 maja, czwartek

godzina 9.00: informatyka (poziom rozszerzony)godzina 14.00: język ukraiński jako język obcy (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 procent punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

