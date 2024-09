Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła ostateczne wyniki matur, uwzględniające oprócz sesji majowej także sesję czerwcową i sierpniową. Egzamin dojrzałości w 2024 roku zdało ostatecznie 89,3 procent wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych.

We wtorek CKE poinformowała, że świadectwo dojrzałości uzyskało 89,3 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 92,5 proc. przystępujących do egzaminów, spośród absolwentów techników - 85,2 proc., a spośród absolwentów branżowych szkół II stopnia - 28 proc. Wyniki te uwzględniają maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.

W lipcu CKE udostępniała tylko wyniki maturzystów, którzy przystąpili do terminu głównego w maju. Zdało go 84,1 proc. absolwentów. Dla porównania, w zeszłym roku sesję majową zdało 84,4 proc. absolwentów, a we wrześniu CKE ogłosiła, że ostatecznie maturę zdało 89,3 proc. zdających, czyli tyle samo, co w tym roku.

Matura 2024. Jak poszły poszczególne przedmioty?

Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96,1 proc. tegorocznych maturzystów (wśród absolwentów liceów 97,3 proc., wśród absolwentów techników - 94,8 proc.). Pisemny egzamin z matematyki zdało 91,4 proc. (w liceach 93,7 proc., w technikach - 88,7 proc.), a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego, zdało 96,4 proc. przystępujących do egzaminu z tego języka (w liceach 97,6 proc., a w technikach - 94,9 proc.).

Egzamin ustny z polskiego zdało 98,8 proc. tegorocznych absolwentów (w liceach 99,3 proc., w technikach - 98,8 proc). Maturę ustną z języka angielskiego zdało 98,4 zdających egzamin z tego języka (w liceach - 99,1 proc., w technikach - 98 proc.).

Maturę pisemną z jęz. niemieckiego zdało 88,3 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach - 91,6 proc., w technikach - 84,2 proc.), z rosyjskiego - 90,1 proc. (w liceach - 94,6 proc., w technikach - 82 proc.), z francuskiego zdało 98,8 proc. (w liceach - 99,2 proc., w technikach - 92,9 proc.), z hiszpańskiego - 96,6 proc. (w liceach - 97,5 proc., w technikach - 81,3 proc.), z włoskiego - 93 proc. (w liceach - 93,3 proc., w technikach - 90,9 proc.).

Egzamin ustny z jęz. niemieckiego zdało 95,8 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach - 96,7 proc., w technikach - 95 proc.), z rosyjskiego - 99,4 proc. (w liceach - 99,8 proc., w technikach - 98,8 proc.), z francuskiego zdało 99,6 proc. (w liceach - 100 proc., w technikach - 92,9 proc.), z hiszpańskiego - 97,6 proc. (w liceach - 98,4 proc., w technikach - 81,3 proc.), z włoskiego - 94,4 proc. (w liceach - 95 proc., w technikach - 90,9 proc.).

Spośród egzaminów z języków mniejszości narodowych egzaminy pisemny i ustny z białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego zdali wszyscy zdający.

CKE poinformowała, że do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju oraz w terminie dodatkowym w czerwcu przystąpiło 247 127 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 231 absolwentów - obywateli Ukrainy (zdało 187 osób, czyli 81 proc.). Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu przystąpiło 21 889 tegorocznych absolwentów.

Matura 2024 - zasady

Maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie musieli przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli zdali wszystkie egzaminy zawodowe.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym i z egzaminów ustnych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: PAP, tvn24.pl