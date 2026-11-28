Polska PiS mówił o wpisaniu do konstytucji obecności w UE. Mateusz Morawiecki tłumaczy, jaki był cel Oprac. Adam Styczek |

Morawiecki: w 2019 roku mówiliśmy, że chcemy wpisania obecności Polski w UE, ale nie jestem za tym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Były premier Mateusz Morawiecki - zapytany podczas spotkania z wyborcami w Tarnowie o wypowiedzi, w których proponował zapisanie w konstytucji o przynależności Polski do Unii Europejskiej - podkreślił, że miało to miejsce w 2019 roku podczas kampanii wyborczej.

- Byliśmy wtedy oskarżani przez naszych przeciwników, że chcemy doprowadzić do polexitu (...) to była taka pałka na nas wtedy - wspominał.

Mateusz Morawiecki w Tarnowie Źródło zdjęcia: TVN24

Jak tłumaczył lider Rozwoju Plus, "musieliśmy coś zrobić, żeby powiedzieć ludziom, że my nie jesteśmy za polexitem". - Po pierwsze, nawet gdyby to było w konstytucji - ale nie jestem za tym - to wcale nie oznacza, że nie można tego zmienić. To jest cały czas w rękach Polaków - zastrzegł były premier.

- Wszystko jest mądrością etapu i mówię państwu szczerze, jak wyglądał 2019 rok. To były wybory, na pewno to było przed wyborami i owszem było w naszym kierownictwie politycznym wówczas [pytanie], co z tym zrobić - opisywał Morawiecki.

- Te TVN-y, te "Gazety Wyborcze", przeciwnicy z Platformy Obywatelskiej zarzucali nam, że my chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Niczego takiego nie chcieliśmy, ale w związku z tym, żeby im odebrać ten argument, to żeśmy w ten sposób mówili [o zapisie w konstytucji - red.] - dodał.

Morawiecki o zdjęciu Dworczyka z Braunem: nie ma się co przejmować

Po wystąpieniu Mateusz Morawiecki został zapytany o wspólne zdjęcie Michała Dworczyka i Grzegorza Brauna. - Rozmawiałem (z Dworczykiem), uderzył się w pierś. Powiedział, że nie powinno to mieć miejsca. W związku z tym wybaczyłem - odpowiedział.

Dopytywany o tę sprawę, dodał: - Pomyślałem, że zabrakło mu refleksu. Takie drobnostki, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Nie ma się co przejmować.

Morawiecki o zdjęciu Dworczyka z Braunem: nie ma się co przejmować Źródło: TVN24

Na prawicy toczą się dyskusje o ewentualnym wspólnym starcie z partią Grzegorza Brauna w przyszłorocznych wyborach i współpracy po nich. Politycy Rozwoju Plus, w tym były premier Mateusz Morawiecki, wykluczają publicznie sojusz z Konfederacją Korony Polskiej.

Ostatnio Braun opublikował też wspólne zdjęcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prezes PiS w trakcie Marszu Niepodległości środowisk narodowych mówił już nie tylko o pakcie senackim pod patronatem prezydenta, ale też o "jednej wielkiej liście" prawicy również do Sejmu. Jak powiedział w rozmowie z Onetem, "trzeba przekonywać polityków trzech Konfederacji", bo jego zdaniem "tak naprawdę są trzy".