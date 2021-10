Tusk o "ewidentnym błędzie dyplomatycznym" Morawieckiego

Spotkanie Mateusza Morawieckiego z Marine Le Pen to była zła decyzja - ocenił lider PO Donald Tusk. Stwierdził, że wolałby, by "polski premier umiał przekonać partnerów europejskich, że Polsce jednoznacznie zależy na silnej i zjednoczonej Europie, a nie na współpracy z tymi, którzy tej silnej Europie źle życzą, a czasami aktywnie szkodzą". - Bardzo bym przestrzegał przed takimi ewidentnymi błędami dyplomatycznymi - powiedział.

Podkreślał, że trzeba działać tak, aby Europę i Unię Europejską "raczej integrować i chronić przed wstrząsami i ryzykami, bo one i tak się pojawią, i tak ich będzie bardzo dużo". - Liczę na to, że polski rząd będzie raczej tą siłą - jeśli nie ten, to na pewno przyszły - scalającą Unię Europejską, a nie rozbijającą ją od środka - mówił.

Dodał, że to, co go zaniepokoiło to fakt, że "w czasie, kiedy toczą się negocjacje, które mają odblokować pieniądze dla Polski, premier Morawiecki spotyka się, dosyć demonstracyjnie, z Marine Le Pen, kandydatką na prezydenta ze strony skrajnej prawicy francuskiej, antyeuropejskiej i jednoznacznie proputinowskiej - powiedział lider PO.