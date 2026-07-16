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Źródła w PiS, zbliżone do Mateusza Morawieckiego, przekonują, że były premier odrzuca ultimatum w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus, stawia się Jarosławowi Kaczyńskiemu i nie rezygnuje z zaplanowanego na koniec miesiąca wydarzenia "Rozwój+Wy".