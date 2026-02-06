On musi żyć

Oni byli do tego zdolni. Ale żeby tak wszystko ukryli? W taką zimę? Takie boroki? Poszukiwania na wysoką skalę. Śniegi zeszły. I nic. To gdzie to dziecko? Pod domem zakopali? W piecu spalili? Gdzie go wywieźli, pytam, jak oni mieli tylko taczkę? Przymknęli tych dwóch i poszli tylko tym tropem. Ktoś mądry to zrobił, a przypisali głupkom. Dopóki nie będzie ciała, to nie uwierzę.Artykuł dostępny w subskrypcji
Wpadła do domu z zakupami, wstawiła na obiad pyzy z mięsem i leci po syna do klatki obok, do sąsiadów.