Polska

"Materiał tezowo-informacyjny" od MSZ dla prezydenta. Przydacz: prezydent ma swój mandat

Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Przydacz: otrzymaliśmy od MSZ materiał tezowo-informacyjny, jak przy okazji każdej zagranicznej wizyty prezydenta Nawrockiego
Źródło: TVN24
Tuż przed wylotem delegacji do USA, prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że "jak przy każdej wizycie zagranicznej prezydenta, kancelaria wystąpiła do MSZ o materiał tezowo-informacyjny" i - jak poinformował - taki materiał otrzymała.

W dniach 21-24 września prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złoży wizytę w USA, podczas której weźmie udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

W sobotę - w dniu wylotu z Warszawy prezydenckiej delegacji - szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz wystąpił na briefingu prasowym na lotnisku Chopina.

Kolejna rozmowa Trump-Nawrocki? "Jestem przekonany"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejna rozmowa Trump-Nawrocki? "Jestem przekonany"

Przydacz: kancelaria prezydenta występuje o materiały do MSZ

Zapytany o to, czy do kancelarii dotarły instrukcje, notatki lub sugestie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedział, że "jak przy każdej wizycie (zagranicznej - red.), oczywiście kancelaria prezydenta występuje o materiał tezowo-informacyjny do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i taki materiał tezowo-informacyjny oczywiście otrzymaliśmy".

- Na podstawie tego, ale także na podstawie wskazówek pana prezydenta, przygotowaliśmy materiały dla prezydenta pod kątem jego wystąpienia (na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - red.) czy rozmów. Prezydent ma tutaj swój mandat polityczny i uprawnienie konstytucyjne do tego, aby realizować politykę w takim zakresie - dodał.

Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku na 80. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Źródło: Leszek Szymański/PAP

- Te dokumenty, które dostajemy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są przedmiotem mojej i moich współpracowników lektury. Polska ma dwa urzędy sprawujące aktywność w zakresie polityki zagranicznej i musi się wzajemnie wymieniać informacjami - powiedział szef BPM.

Na początku września część treści stanowiska rządu, wysłanego do prezydenckiej kancelarii, wyciekła do mediów i została upubliczniona. Stało się to przed pierwszą zagraniczną wizytą Karola Nawrockiego w roli prezydenta. Głowa polskiego państwa spotkała się wówczas z Donaldem Trumpem w Białym Domu. 

"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta? Kwestia "dogadania się dwóch ośrodków"

Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska

Myśliwce z Rosji nad Estionią. "Prowokacja i testowanie"

Marcin Przydacz odpowiadał też na pytanie o reakcję prezydenta na naruszenie przez rosyjskie myśliwce w piątek estońskiej przestrzeni powietrznej. - Prezydent obserwuje oczywiście te prowokacyjne działania Rosji. To jest element prowokacji i próba testowania, podnoszenia emocji - stwierdził szef BPM.

Zwrócił uwagę, że Estonia zawnioskowała o rozpoczęcie konsultacji w ramach artykułu 4. NATO. - Będziemy zapewne uczestniczyć w tej dyskusji, ale trzeba dać odpór w sensie politycznym i ekonomicznym tym działaniom prowokacyjnym ze strony Rosji - dodał. Przydacz zadeklarował też, że "będziemy nawoływać do tego, aby kolejne pakiety sankcji wobec Rosji były przyjmowane szybciej niż dotychczas" i dodał, że "Estonia jako sojusznik ma nasze pełne poparcie i wyrazy solidarności”.

Niebezpieczne zachowanie Rosji w Estonii. Fala reakcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niebezpieczne zachowanie Rosji w Estonii. Fala reakcji

Świat

W piątek rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad należącą do Orlenu platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Przydacz dopytywany, czy w związku z tym Polska też powinna podjąć dodatkowe działania dyplomatyczne, odparł, że "Polska popiera inicjatywę strony estońskiej" o rozpoczęciu konsultacji. Dodał, że podczas nich powinny zostać omówione też inne incydenty "w oparciu o to, co się wydarzyło w ostatnich godzinach i dniach, patrząc na agresywną politykę rosyjską".

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/kab, adso

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Ministerstwo Spraw ZagranicznychKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiMarcin Przydacz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica