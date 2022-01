Porządkował działkę, przygniotło go drzewo. Mężczyzna nie żyje

czytaj dalej

Wiceszef klubu PiS Marek Suski, pytany o pakiet Fit for 55 - plan Komisji Europejskiej dotyczący transformacji gospodarek w celu walki ze zmianami klimatycznymi - stwierdził, że w tym wypadku "Polacy mieliby zapłacić najwyższy haracz za szaleńczą politykę Unii Europejskiej". - Chociaż niektórzy twierdzą, że jest to wyrachowana polityka, która ma doprowadzić Polaków do nędzy i powrotu do zbierania szparagów w Niemczech - dodał. W jego ocenie "Niemcy nie chcą wykonywać pewnych zawodów". Wypowiadając się w kwestii migrantów w Niemczech Suski powiedział, że osoby z "ostatniej migracji raczej zajmują się gwałtami, pobieraniem różnych społecznych zasiłków, niż pracą".