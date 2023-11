Hołownia nie dał Ziobrze dokończyć wypowiedzi. Za rządów PiS Ziobro nie był nawet dopuszczany do głosu

Decyzja marszałka Szymona Hołowni o wprowadzeniu limitu czasu wypowiedzi ministrowi Zbigniewowi Ziobrze nie spodobała się politykom Prawa i Sprawiedliwości, domagającym się poszanowania Regulaminu Sejmu. To nie pierwsze problemy ministra – za rządów PiS, gdy obradom przewodzili marszałek Elżbieta Witek i Ryszard Terlecki, Ziobro nie został w ogóle dopuszczony do głosu. Wówczas politycy Zjednoczonej Prawicy uważali, że w takiej sytuacji nie ma "nic nadzwyczajnego".

W pewnym momencie koło mównicy pojawił się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro , domagając się udzielenia głosu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zgodnie z art. 186 ust. 2 Regulaminu Sejmu, który gwarantuje. m.in. ministrom prawo do wypowiedzi z sejmowej mównicy "poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, ilekroć tego zażądają", udzielił mu głosu, zastrzegając, że jego przemówienie ma trwać trzy minuty.

Ziobro niedopuszczany do głosu

Ówczesna marszałek Elżbieta Witek zapewniła go wówczas, że "będzie dopuszczony" do głosu – ale ostatecznie do tego nie doszło.

Wójcik: niedopuszczenie do głosu Ziobry to nic nadzwyczajnego

Próba zabrania głosu i interwencja Nitrasa

Sławomir Nitras zdarzenie to szerzej opisał później w mediach społecznościowych. "Najpierw Ziobro podszedł do Terleckiego, poprosił o głos w obronie Kaczyńskiego. Potem Terlecki zawołał panią Gosiewską i jej to przekazał. Ona przekazała to Kaczyńskiemu. Kaczyński zawołał Sobolewskiego i kazał mu pójść do Ziobry powiedzieć mu, że nie będzie przemawiał" – napisał.