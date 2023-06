Tusk zachęca do udziału w marszu 4 czerwca. "Zrobimy im takie konsultacje społeczne, jakich jeszcze nie widzieli"

Donald Tusk, lider PO, opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie, w którym zachęca do wzięcia udziału w marszu w najbliższą niedzielę. - 4 czerwca w niedzielę będzie morze biało-czerwonych flag i zrobimy im takie konsultacje społeczne, jakich jeszcze nie widzieli - powiedział.

- Będziemy szli z tymi serduszkami biało-czerwonymi - mówił dalej, wskazując na przypięty do piersi emblemat w kształcie serca. - Przygotowały je nasze dzieci. To tak naprawdę dla nich będziemy maszerować. Do zobaczenia - zakończył.