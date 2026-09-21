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Polska

Mariusz Błaszczak atakuje polskich generałów. "Putin dostaje przegląd prasy i mówi: zobaczcie"

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Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak atakuje polskich żołnierzy. Wcześniej mówił o staniu murem za polskim mundurem
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
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Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej nazwał generałów polskiej armii betonem, wcześniej kwestionował zasadność wysyłania wojska w przypadku ataku na państwa bałtyckie. W obronie polityka Prawa i Sprawiedliwości nie stanął nawet Ryszard Terlecki. Materiał "Faktów" TVN.

- To jest beton. (...) Mówię o generałach starej daty. (...) To są ludzie, którzy swoje doświadczenie nabywali w Związku Sowieckim - takie słowa o polskich oficerach padły z ust byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Słowny atak następuje w momencie, gdy polskie wojsko mierzy się z rosyjską agresją i rosyjskimi prowokacjami. - Putin dostaje przegląd prasy i mówi: "Lider opozycji parlamentarnej mówi o swoich generałach beton. Zobaczcie, jaka jest sytuacja w Polsce" - ocenia te słowa Tomasz Trela, poseł Lewicy.

Wcześniej - w roli ministra - Błaszczak wielokrotnie powtarzał: - Stoimy murem za polskim mundurem.

Kierwiński: to kretynizmy

- To jest coś niepojętego. Nie ma wystarczająco mocnych słów, żeby określić skalę takiej głupoty ze strony Błaszczaka - ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mówił wręcz o "wysypie takiego pełnego lekceważenia wobec polskiego munduru i wobec polskich żołnierzy".

- To jest Błaszczak wypowiadający takie kretynizmy. To jest Macierewicz, który stara się jakoś tam grozić policjantom - wyliczył.

Atak na polskich generałów to nie jedyna kontrowersja, którą wywołał Mariusz Błaszczak - pewny kandydat na ministra obrony narodowej, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Podważył również artykuł 5. NATO, fundament bezpieczeństwa Polski, także liczącej na ewentualną pomoc sojuszników.

Zapytany w Radiu Zet przez Bogdana Rymanowskiego, czy polscy żołnierze powinni im pójść z odsieczą, jeśli Rosjanie zaatakują któreś z państw bałtyckich, odpowiedział: - Polscy żołnierze powinni bronić Polski.

Oburzenia tymi słowami nie krył z sejmowej mównicy poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Meysztowicz. - Po takiej wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej Rosjanie pomyślą sobie: "Zaatakujemy Litwę, bo Polacy zostaną w domu". - A co będzie, kiedy to Polska zostanie zaatakowana? - pytał.

Wiemy, kto krzyczał "jedź i broń"

W czasie tej wypowiedzi Jerzego Meysztowicza ktoś krzyknął: "No to jedź i broń". "Fakty" TVN ustaliły, że słowa te padły z ust Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera.

To, co mówią albo krzyczą najbardziej znaczący politycy PiS-u, słyszą nasi sojusznicy, jak i wrogowie. Putinowi, gdyby zechciał zaatakować państwa bałtyckie albo Polskę, bardzo by zależało, żeby żołnierze NATO wówczas nie ruszyli na pomoc.

Słowa Błaszczaka krytykuje nawet Ryszard Terlecki z Rozwoju Plus, do niedawna kolega klubowy byłego ministra obrony narodowej. - Na użytek takiej bieżącej polityki niekoniecznie trzeba wszystko negować. Tu akurat, jeżeli chodzi o wojsko, no to jest sprawa niezwykle delikatna, bo to jest nasze bezpieczeństwo - ocenił.

Źródło: Fakty TVN
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Tagi:
Mariusz BłaszczakWojskoPrawo i Sprawiedliwość
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