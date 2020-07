Kontrowersje wokół nominacji do Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i list z poparciem dla Putina. Gliński o "zlepku kłamstw"

Pan Marian Barański upoważnił nas do przekazania jego oświadczenia, iż nie podpisał listu do władz Rosji z 2014 roku cytowanego w artykule "Gazety Wyborczej" i został dopisany do jego sygnatariuszy wbrew swojej woli. Pan Marian Barański w pełni świadomie podpisał za to kilka tygodni temu apel środowisk narodowych, katolickich i konserwatywnych do polskich patriotów, w którym zachęcał do poparcia Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Uczynił to mając świadomość kursu polityki zagranicznej prowadzonej przez Pana Prezydenta. (...) W czasie, gdy sprzeciw wobec rosyjskiej dominacji nad Polską i Europą Środkową groził surowymi konsekwencjami, a perspektywa upadku PRL była jedynie w sferze marzeń - na początku lat 60-tych Pan Marian Barański był więziony za działalność opozycyjną. (...) W latach 70-tych był współzałożycielem Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu, struktury opozycyjnej powołanej z błogosławieństwem Prymasa Tysiąclecia.