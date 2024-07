Suski z wyłączonym mikrofonem, bo "nie panował nad emocjami". Posłowie krzyczeli "hańba"

W piątek po południu Sejm zajął się sprawozdaniem komisji do spraw kontroli państwowej oraz komisji kultury i środków przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz innych odpowiednich organów w zakresie realizacji konstytucyjnych i ustawowych obowiązków stania na straży wolności słowa, prawa do informacji, interesu publicznego w radiofonii i telewizji oraz zapewnienia otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji.

Mikrofon był wyłączony, poseł mówił dalej

- Była tutaj mowa, że telewizja publiczna za czasów Prawa i Sprawiedliwości podzieliła Polaków. To ja przypomnę, to za waszych czasów telewizja publiczna i ten hejt, jaki żeście kierowali w stosunku do dwóch panów Kaczyńskich, doprowadził do tego, że jeden zginął w katastrofie i do zabójstwa politycznego w biurze Prawa i Sprawiedliwości. 19 października 2010 roku Marka Rosiaka zamordował członek Platformy - powiedział.