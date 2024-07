Jest wniosek o areszt dla Romanowskiego

Do sądu został skierowany wniosek o tymczasowy areszt dla posła Suwerennej Polski i byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, zdaniem śledczych konieczność zastosowania takiego środka wynika z "uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania", a także z uwagi na wysoką karę, jaka grozi za przestępstwa zarzucane Romanowskiemu.

Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości, został w poniedziałek zatrzymany przez ABW i usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące jego działań związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Romanowski nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Jak dowiedział się reporter "Superwizjera" TVN i tvn24.pl Maciej Duda, do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa został we wtorek skierowany wniosek o tymczasowy areszt dla Romanowskiego. Jego informacje potwierdził później rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, który wyjaśnił, że zdaniem śledczych konieczność zastosowania takiego środka wynika z "uzasadnionej obawy bezprawnego utrudniania postępowania", a także z uwagi na wysoką karę, jaka grozi za przestępstwa zarzucane Romanowskiemu.

Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie wniosku prokuratury.

Rano taki wniosek zapowiadał w Polsat News prokurator krajowy Dariusz Korneluk. - Istnieje samodzielna przesłanka do zastosowania z uwagi na bardzo wysoką karę grożącą za przestępstwa, które ogłoszono panu posłowi, a także próbę destabilizacji postępowania przygotowawczego. (...) Decyzja została podjęta wczoraj po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego - powiedział Korneluk. Dodał, że posłowi zostały ogłoszone zarzuty zawarte we wniosku o uchylenie immunitetu i że grozi za nie do 15 lat pozbawienia wolności.

Także pełnomocnik Romanowskiego Bartosz Lewandowski mówił, że spodziewa się posiedzenia aresztowego jeszcze dzisiaj.

- Zapoznałem się z materiałem na tyle, na ile byłem w stanie w tak krótkim czasie. Wiele zaskakujących rzeczy tam jest, bardzo wiele z punktu widzenia postępowania karnego. Jestem ciekaw, jak sąd przy ewentualnym rozpoznaniu sprawy będzie zapatrywał się na pewne działania. Nie chcę ujawniać szczegółów, ale rola Tomasza M. (Tomasz Mraz to były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości, a zarazem mały świadek koronny w śledztwie - red.) budzi daleko idące wątpliwości co do prawdziwości tego, co mówi - ocenił.

Zapytany, czy sąd na posiedzeniu aresztowym będzie musiał rozstrzygnąć kwestię drugiego immunitetu, który zdaniem Lewandowskiego przysługuje Romanowskiemu ze względu na jego członkostwo w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, odparł twierdząco. - Wydaje mi się, że to mogę ujawnić, bo to nie jest związane z kwestią dowodową, tylko formalną. Opinie, na które się powołuje w oficjalnych komunikatach prokuratura, wpłynęły dopiero w piątek. Nie widziałem podpisanych dokumentów, jeden z nich nie miał daty. Nie wiem, czy to jest opinia, czy projekt dokumentu, który powstał - stwierdził Lewandowski.

Myrcha: Ziobro jest ostatnią osobą, która może kogoś moralizować

We wtorek rano sprawę Romanowskiego komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. - Jeżeli taki wniosek (o areszt) do sądu wpłynie, to znaczy, że po przedstawieniu wczorajszych zarzutów w ocenie prokuratury jest wysokie prawdopodobieństwo mataczenia, czyli wpływania na tok postępowania, możliwość wpływania na zeznania świadków w przyszłości - wyjaśniał.

Wiceminister komentował też krytykę ze strony byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który napisał, że Romanowski to "ofiara reżimu 13 grudnia" i oskarżał premiera Donalda Tuska o "niegodziwość" i "łamanie prawa".

- To był czysty teatr ze strony pana posła Romanowskiego. A po drugie, kto jak kto, ale pan Ziobro jest ostatnią osobą, która może kogokolwiek moralizować, jeżeli chodzi o działania prokuratury, służb, stosowanie środków przymusu, środków zapobiegawczych - powiedział Myrcha.

- Poseł Ziobro powinien się w tych sprawach po prostu wyłączyć, nie komentować. Tym bardziej że sam Fundusz Sprawiedliwości jest umoczony po uszy - dodał.

Myrcha odnosił się też do twierdzenia, jakoby Romanowskiego chronił immunitet z racji członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

- Nie, w ogóle go w tym aspekcie nie chroni. My tę sprawę analizowaliśmy w ministerstwie, prokuratura komunikowała wczoraj podobnie. Pan Romanowski jest oczywiście przedstawicielem do Zgromadzenia Parlamentarnego, ale ten immunitet chroni ich w czynnościach związanych z wykonywaniem tego mandatu, czyli w kwestiach wypowiedzi, głosowań, informacji uzyskanych w związku z pełnieniem tej funkcji - wyjaśniał.

Tłumaczył, że "w przypadku konfliktu dwóch immunitetów, krajowego i europejskiego, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy krajowe i immunitet krajowy, który został w piątek uchylony".

Kaleta: nielegalne działania wobec opozycji

Politycy Suwerennej Polski zorganizowali we wtorek konferencję, na której przekonywali, że prokuratura prowadzi "nielegalne działania wobec opozycji".

- Wczoraj został zatrzymany w mieszkaniu poseł Marcin Romanowski. Został wyprowadzony z mieszkania w sytuacji, w której w piątek, po decyzji Sejmu, stawił się w prokuraturze. Mimo, że nie uznaje legalności działań tej prokuratury, wiedział, że będą podejmowali działania siłowe i chciał wyjaśnić sprawę - mówił Sebastian Kaleta.

Zdaniem polityka Suwerennej Polski w zatrzymaniu Romanowskiego chodziło tylko i wyłącznie o pokazówkę, o pokazanie represji, pokazanie, że stosuje się aparat siły wobec przedstawicieli opozycji.

Kaleta: nielegalne działania wobec opozycji TVN24

Autorka/Autor:ads, pp//mrz

Źródło: PAP, TVN24