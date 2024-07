Romanowski zatrzymany. Hołownia: to nie są rzeczy, które powinny budzić satysfakcję

To źle, że do takich sytuacji dochodzi, że ktoś robi rzeczy, które później są przedmiotem takich zarzutów i to uprawdopodobnionych - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, komentując zatrzymanie Marcina Romanowskiego.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymała byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego - potwierdził dziennikarzowi "Superwizjera" TVN i tvn24.pl Maciejowi Dudzie rzecznik prokuratury. Wcześniej o dokonującym się zatrzymaniu informował jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski. W poniedziałek do Prokuratury Krajowej dostarczone zostały z Sejmu uchwały dotyczące uchylenia immunitetu Romanowskiego.

Hołownia: to nie są rzeczy, które powinny budzić satysfakcję

Wydarzenia komentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - My tylko jako Sejm zdecydowaliśmy, że ten materiał, który został nam przez prokuraturę zaprezentowany, uzasadnia możliwość otwarcia sądowi, jeżeli tak sąd zdecyduje, przecież nie Sejm o tym decyduje, możliwość zastosowania aresztu, a wcześniej służbom zatrzymania pana posła - mówił.

Jak dodał, "to nigdy nie są rzeczy, które powinny w kimś budzić, a zwłaszcza w marszałku Sejmu, jakąś satysfakcję". - To źle, że do takich sytuacji dochodzi, że ktoś robi rzeczy, które później są przedmiotem takich zarzutów i to uprawdopodobnionych. Natomiast w tej sprawie my już nie jesteśmy dysponentem jako Sejm tej sprawy - powiedział.

- Nic się tu takiego nie wiadomo jakiego nie dzieje. Pan Romanowski został zatrzymany. Prawdopodobnie słucha w tej chwili zarzutów. Będzie pewnie wniosek aresztowy z tego co się domyślamy po wniosku, który trafił do Sejmu - kontynuował.

Zgorzelski: czekamy na dalszy przebieg wydarzeń

O sprawę zapytany został wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). - Większość naszego klubu opowiedziała się za aresztowaniem pana Romanowskiego. Będziemy czekali na dalszy przebieg wydarzeń - mówił. - Przecież pamiętamy często wygłaszane frazy przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli ktoś jest niewinny, to się nie musi niczego obawiać i że więzienie to nie sanatorium - dodał.

Zapytany o to, czy jest zaskoczony tym, że Romanowski został zatrzymany już kilka godzin po otrzymaniu przez prokuraturę odpowiednich dokumentów z Sejmu, odparł: - Tempo jest właściwe. Zwłaszcza, że z zapowiedzi wynika, że będą kolejne tego typu wnioski do Sejmu. Sejm Rzeczypospolitej, i tutaj mówię jako wicemarszałek Sejmu, jest gotowy, żeby bez zbędnej zwłoki takie wnioski procedować.

Bosak: pokazówka ze strony prokuratury i podległych jej służb

Krzysztof Bosak (Konfederacja), także wicemarszałek Sejmu, stwierdził, że "poseł Marcin Romanowski sam chciał się zgłosić do prokuratury w celu postawienia mu zarzutów". - Nie do końca rozumiem w jakim celu używana jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po co to zatrzymanie. Wygląda to na pokazówkę ze strony prokuratury i podległych jej służb - kontynuował.

Marcin Romanowski stawił się w prokuraturze już w piątek. Rzecznik prokuratury informował jednak, że wciąż nie otrzymano pisma z Sejmu potwierdzającego uchylenie mu immunitetu, w związku z czym niemożliwe było podjęcie dalszych czynności w tej sprawie.

- Natomiast jesteśmy zwolennikami wyjaśnienia tej sprawy. Jesteśmy zwolennikami wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości, ukarania winnych. Ale siła, zatrzymanie powinno być używane tylko tam, gdzie to niezbędne. Ja nie mam żadnej wiedzy, i to też nie wynikało w ocenie naszych prawników z wniosku o uchylenie immunitetu, w jakim celu miałby być stosowany areszt - dodał Krzysztof Bosak.

Immunitet Romanowskiego uchylony, jest zgoda na zatrzymanie

W ubiegłym tygodniu Sejm uchylił immunitet Romanowskiemu, politykowi Suwerennej Polski, posłowi klubu PiS, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W latach 2019-2023 Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, który nadzorował fundusz.

Śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości toczy się m.in. w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Autorka/Autor:ks/ft

Źródło: TVN24