Romanowski stawił się w prokuraturze

Na poniedziałek prokuratura krajowa wezwała posła PiS Marcina Romanowskiego w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratorzy zamierzają powtórzyć mu zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego. Przed godziną 9 były wiceminister sprawiedliwości pojawił się w prokuraturze. - Stawiamy się oczywiście, żeby uniknąć jakichś pretekstów do dalszych politycznych działań - mówił dziennikarzom.

Zapytany, czy przychodzi do prokuratury, żeby odpowiadać na pytania, czy tylko usłyszeć zarzuty, odparł, że "trudno powiedzieć, co tutaj się dzisiaj wydarzy".

W poniedziałek w rozmowie z reporterem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem Romanowski oświadczył, że w dalszym ciągu korzysta z polskiego immunitetu parlamentarnego, mimo że Sejm uchylił go 12 lipca, a także zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. - Trudno uważać, żeby (immunitet) był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Korneluk, który nie jest Prokuratorem Krajowym (...). Z tego co wiem, to prawdziwy Prokurator Krajowy, pan Dariusz Barski, nie składał takiego wniosku - powiedział Romanowski.