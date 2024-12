"Czekam na moment, kiedy Ziobro powie: Romanowski to nie był mój zastępca" 

Prawo i sprawiedliwość dopada teraz tych wszystkich, którzy uważali, że będą bezkarni - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Piotr Zgorzelski z PSL-Trzeciej Drogi, wicemarszałek Sejmu, odnosząc się do decyzji o tymczasowym areszcie dla Marcina Romanowskiego. - Czekam na taki moment, kiedy Ziobro powie: Romanowski to nie był mój zastępca - komentował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

W poniedziałek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, a we wtorek Prokuratura Krajowa podała, że policja ma już dokumentację niezbędną do zatrzymania i prowadzi działania zmierzające w tym celu. PK zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

"Prawo i sprawiedliwości przyjdzie po Romanowskiego"

- Jest egzekwowane prawo i pan Romanowski powinien nie kłaść się na łóżku szpitalnym i pokazywać zdjęcia jaki to jest chory albo jaką jeszcze mają drugą wymówkę - wylatują na Węgry , a czasami też do innych ciepłych krajów uniknąć sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość dopada teraz tych wszystkich, którzy uważali, że będą bezkarni - powiedział Zgorzelski.

- Czekam na taki moment, kiedy Ziobro powie: Romanowski to nie był mój zastępca - komentował Michał Szczerba. - Pamiętajmy jaka jest liczba zarzutów (wobec Romanowskiego - red.). To jest najważniejsze w tej sprawie. Jemu grozi 25 lat więzienia, (...). To są bardzo poważne zarzuty. Ten serial tak naprawdę trwał od lipca, kiedy Romanowski zaczął się zasłaniać immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - mówił dalej europoseł.