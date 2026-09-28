ROZMOWA PIASECKIEGO Osoby z zagranicy, płatności w kryptowalutach i Telegram. Marcin Kierwiński o sabotażach w Polsce Kuba Koprzywa |

Kierwiński o sabotażach w Polsce: Rosjanie mają szeroką gamę możliwości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PhotoVrStudio/Shutterstock

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Marcin Kierwiński komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. - Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z podpaleniem, natomiast motywy tego podpalenia muszą być wyjaśnione - powiedział.

Marcin Kierwiński o schematach przy sabotażach w Polsce

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki pytał, czy w przypadku aktów sabotażu, w których sprawca został ustalony, służby zauważają powtarzający się schemat działania. - Nie będzie stałego schematu, te schematy się będą zmieniać, bo jeżeli założymy, a możemy założyć, że większość z tych incydentów, z tych wypadków jest inspirowana przez służby rosyjskie, to oni mają bardzo szeroką gamę możliwości - odpowiedział Kierwiński.

- To, co bardzo często występuje, to to, że to są osoby zagraniczne, że to nie są Polacy, to są często Ukraińcy, czasami mieszkańcy południa Europy, tutaj mówię w sensie Bałkanów, to, że kontakty z nimi nawiązywane są za pośrednictwem Telegramu - wymieniał.

Szef MSWiA dodał, że powtarza się jeszcze to, że "płatności za tego typu usługi bardzo często realizowane są w kryptowalutach". Kierwiński zaznaczył, że to zjawisko służby obserwowały już przy okazji organizowania nielegalnego przemytu migrantów na granicy polsko-białoruskiej. - Dlatego tak ważne było uregulowanie tego rynku - dodał.

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Kierwiński: kryptowaluty to prosty sposób werbowania agentów

Mówił dalej, że dziś prościej niż 10 lat temu jest dojść tropem kryptowalut do mocodawcy sabotażu, ale - jak zaznaczył - "nadal to jest bardzo prosty i nie narażający własnych służb sposób werbowania agentów". - Tak naprawdę cały ten kontakt od werbunku do płatności za tego typu sabotaż odbywa się w internecie, odbywa się na podstawie kont, kont często anonimowych - tłumaczył.

Szef MSWiA mówił, że akty sabotażu w Polsce cały czas "są aktami jednak dość lokalnymi i niewymierzonymi w ludność cywilną". Czy były plany poważniejszych ataków? - Przynajmniej dwa takie wydarzenia mogłyby wskazywać na większe zagrożenie dla osób cywilnych, które zostały udaremnione - przekazał.

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