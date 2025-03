- Oczywiście nie należy odstępować od pomocy Ukrainie - podkreślił poseł PiS Marcin Horała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Komentował kłótnię prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym. Przyznał, że słowa Trumpa o Putinie są moralnie "niedopuszczalne"

W środę gościem w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 gościem był poseł PiS Marcin Horała, który został zapytany, czy po piątkowej rozmowie prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zakończonej kłótnią należy odstąpić od wspierania Ukrainy. - Oczywiście, że nie należy odstąpić - powiedział.

- Jeżeli oceniamy w porządku moralnym słowa Donalda Trumpa o Putinie, tak mu kadzące, są one niedopuszczalne. Co do Zełenskiego, to trzeba przyznać, że w głębi duszy, tak po ludzku, każdy z nas uważa, że pan prezydent Zełenski jednak odleciał już dawno temu - powiedział. Jak dodał, prezydent Ukrainy "wielokrotnie obrażał Polskę, która mu tak bardzo pomagała".

Horała, oceniając spotkanie dwóch przywódców w Gabinecie Owalnym, stwierdził, że Zełenski "sam się wyrywał do głosu, żeby powiedzieć coś obraźliwego".

Poseł PiS Marcin Horała TVN24

Horała: konfliktowanie się ze Stanami i krytykowanie Trumpa nie służy

Horała zapytany, czy jest coś, co sprawiłoby, że Prawo i Sprawiedliwość przestałoby darzyć Trumpa zaufaniem, odpowiedział: - Donald Trump działa w interesie amerykańskim, a tak się składa, że w wielu obszarach jest to interes, który jest zbieżny z interesem Polski. A nawet jeżeli niektóre z tych działań mogą się nie podobać, to na pewno nie jest w naszym interesie się na ich tle konfliktować ze Stanami Zjednoczonymi - ocenił.

Poseł zaznaczył, że "na koniec dnia to Stany Zjednoczone są podstawowym gwarantem naszego bezpieczeństwa". Przypomniał również, że Trump, jeszcze ubiegając się o głosy wyborców, "obiecał z grubsza taki plan pokojowy, że on zaproponuje rozejm na linii ognia".

- I teraz, jeżeli Rosjanie nie będą się chcieli na to zgodzić, to znacząco zwiększy pomoc dla Ukrainy. A jeżeli Ukraińcy nie będą się chcieli na to zgodzić, to wycofa pomoc dla Ukrainy, żeby obie te strony przymusić do zawarcia tego dealu. I on to robi - powideział Horała.

- Mnie to się może prywatnie nie podobać, bo oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby Donald Trump wyszedł i powiedział: "Wysyłam teraz dwa tysiące czołgów na Ukrainę i sto tysięcy żołnierzy, za chwilę Ukraina odbije wszystkie terytoria". Ale to jest scenariusz nierealny. Piękny, ale nierealny - przyznał.

Podkreślił również, że "poruszając się w obszarze realności, to nasz podstawowy interes jest taki, żeby Ukraina zachowała niepodległość i zdolność do obrony przed Rosją, i być może jakaś forma pokoju i rozejmu jest teraz niezbędna". - W tym kierunku powinniśmy grać. I konfliktowanie się ze Stanami i krytykowanie Trumpa nie służy temu kierunkowi - powiedział.

Autorka/Autor:kgr/ads

Źródło: TVN24