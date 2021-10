Rafał Trzaskowski: próbują nas uczyć patriotyzmu, a chcą tak naprawdę wyprowadzić nas na Wschód

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie powiedział, że "nie damy się wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo Unia to przede wszystkim bezpieczeństwo". - Każdy, kto chce słabej Unii Europejskiej, nie chce silnej Polski, bo silna Unia to silna Polska - stwierdził. W niedzielę w całej Polsce, ale i w innych miastach na świecie, trwają prounijne manifestacje.

Trzaskowski: każdy, kto chce wyprowadzić Polskę z UE to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem

Prezydent Warszawy, zwracając się do zgromadzanych wskazał, że potrzebna jest energia, by walczyć o to, żeby "Polska, Warszawa, każde miasto, miasteczko i każda polska wieś mogła być europejska". - Pamiętajcie o tym, że Unia Europejska to przede wszystkim bezpieczeństwo i że każdy, kto chce nas z Unii Europejskiej wyprowadzić, to samobójca, który igra z polskim bezpieczeństwem. I właśnie dlatego nie damy się wyprowadzić z Unii - podkreślił.