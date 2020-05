ZNP: nawet kilkanaście tysięcy dzieci nie uczestniczy w kształceniu zdalnym. "Skala zjawiska jest ogromna"

"Nauczyciele szukają na własną rękę narzędzi"

Kaszulanis zaznaczyła, że "nie ma jednej platformy, z której mogliby korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele". - Nie wszystkie szkoły korzystają z dzienników elektronicznych, nie wszyscy rodzice mają dostęp do Librusa. Nie wszyscy rodzice i uczniowie mają dostęp do szybkiego i darmowego internetu. To jest podstawa zdalnego kształcenia. Jeżeli ministerstwo edukacji wprowadziło kształcenie na odległość, które opiera się na nauce online, powinno w pierwszych tygodniach zagwarantować wszystkim uczniom dostęp do darmowego i szybkiego internetu. Wtedy byłaby przynajmniej możliwość kontaktu online z uczniami i rodzicami - powiedziała.