Wąsik i Kamiński bez immunitetów. "Mam nadzieję, że następny prezydent nie ułaskawi kolegów"

Karnowski o immunitecie Wąsika i Kamińskiego. "Chciałbym podkreślić, że to są przestępcy, którzy byli prawomocnie skazani" Źródło: TVN24

To są przestępcy, którzy byli prawomocnie skazani i dwukrotnie zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę - powiedział we wtorek w "Faktach po Faktach" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski, odnosząc się do polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którym europarlament uchylił immunitety. Zdaniem posła PiS Krzysztofa Ciecióry była to "decyzja polityczna". - Trzeba tych ludzi wsadzić do więzienia pod jakimkolwiek pretekstem - stwierdził.

Parlament Europejski uchylił we wtorek immunitety byłych ministrów, a obecnie europosłów PiS - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prokuratura zarzuca im, że nie zastosowali się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2023 roku, który orzekł wobec nich pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych i karę dwóch lat pozbawienia wolności w związku z działaniami operacyjnymi podczas tzw. afery gruntowej.

Kamiński i Wąsik nie uznali tej decyzji i brali udział w obradach Sejmu, nie zgadzając się z postanowieniem o wygaśnięciu ich mandatów poselskich.

We wtorek gośćmi "Faktów po Faktach" w TVN24 byli wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski (KO) i poseł PiS Krzysztof Ciecióra, którzy komentowali decyzję PE.

"Mam nadzieję, że następny prezydent nie ułaskawi kolegów"

- Europarlament rozeznał tę sprawę, uchylił ten immunitet, ale chciałbym podkreślić, że to są przestępcy, którzy byli prawomocnie skazani i dwukrotnie zostali ułaskawieni przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Osoby, które były w więzieniu i jako kolegów, z którymi się ściskał (Duda - red.) i przechowywał w Pałacu Prezydenckim, ułaskawił ich - przypomniał Karnowski. Wyraził nadzieję, że następny prezydent "nie ułaskawi swoich kolegów".

Ciecióra stwierdził natomiast, że w sprawie Wąsika i Kamińskiego "widzimy tutaj spektakl". - Decyzja polityczna zapadła, trzeba tych ludzi wsadzić do więzienia pod jakimkolwiek pretekstem - ocenił.

Prowadzący Grzegorz Kajdanowicz zwrócił uwagę, że zdecydowana większość w PE zagłosowała za tym, żeby uchylić immunitety Wąsikowi i Kamińskiemu. - Pamiętajmy o tym, że nie tylko polskim europarlamentarzystom uchyla się immunitety - powiedział Ciecióra.

Poseł PiS został zapytany o to, gdzie w decyzji o immunitetach Wąsika i Kamińskiego widzi decyzję polityczną. - W Polsce (jest-red.) decyzja polityczna o tym, żeby wsadzić jak największą liczbę, czy jakiegokolwiek tak naprawdę PiS-owca do więzienia (…). Najpierw trzeba uchylić immunitet, żeby to uruchomić - stwierdził.

Ciecióra podkreślił, że w tym momencie marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia i to "on powinien się tłumaczyć". - Jeśli uważacie, że oni (Kamiński i Wąsik - red.) bezprawnie brali udział w głosowaniu, to winny jest Hołownia - powiedział.