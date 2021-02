Członek nowej KRS: "afera hejterska" nie powinna być jakąkolwiek przeszkodą dla Piebiaka

Można powiedzieć, że sędzia Łukasz Piebiak zna wymiar sprawiedliwości od podszewki. A takich ludzi potrzeba, także w Krajowej Radzie Sądownictwa – w taki sposób sędzia Jarosław Dudzicz, dotychczasowy zastępca rzecznika prasowego nowej KRS mówił o kandydaturze do tego organu byłego wiceministra sprawiedliwości. Przekonywał, że związana z Piebiakiem "afera hejterska" nie powinna być "jakąkolwiek przeszkodą" do jego nominacji. Sędzia Maciej Mitera z KRS zwrócił zaś uwagę, że Piebiak jest sędzią i w świetle prawa może kandydować.

Sędzia Dudzicz: Piebiak zna wymiar sprawiedliwości od podszewki

Do kandydatury sędziego Piebiaka do nowej KRS odniósł się w rozmowie z TVN24 dotychczasowy zastępca jej rzecznika prasowego Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach i prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dudzicz: afera hejterska to wytwór medialny

Sędzia Dudzicz mówił również o tym, jak kandydatura Piebiaka prezentuje się w związku z jego udziałem w tak zwanej "aferze hejterskiej". Przekonywał, że afera to "wytwór medialny". Mówił że "tak zwana afera hejterska, czyli to, co media uczyniły z panem sędzią" nie powinna być "jakąkolwiek przeszkodą" do jego członkostwa w KRS.