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Łukasz Mejza z kwiatami w Sejmie. Przerwano obrady

|
Mejza
Łukasz Mejza położył kwiaty na stole prezydialnym w Sejmie. Przerwano obrady
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: sejm.gov.pl
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Łukasz Mejza przyniósł na sejmowe obrady bukiet kwiatów w formie "podziękowania" dla prokuratora wnioskującego o uchylenie jego immunitetu. Bukiet położył na stole prezydialnym pomimo sprzeciwu wicemarszałkini Sejmu. - Jest pan w stanie nawet kwiatami kogoś obrazić - powiedziała Dorota Niedziela. Obrady zostały przerwane.

Awantura z udziałem Mejzy miała miejsce w środę wieczorem po czytaniu sprawozdania komisji regulaminowej, która zarekomendowała, aby Sejm uchylił immunitet posła. Chodzi o sprawę podejrzenia popełnienia przestępstw przy realizacji szkoleń przez firmę polityka. 

Mejza wszedł na mównicę z kwiatami

Mejza rozpoczął swoje wystąpienie od pytania do prowadzącej obrady wicemarszałkini Sejmu Doroty Niedzieli.

- Wie pani, taka ciekawostka, że najpopularniejsza pizza w Szwecji to pizza z kebabem? - zapytał, nawiązując do nagrania z udziałem Filipa Chajzera, które zyskało popularność w internecie.

Poseł oświadczył następnie, że przytoczona ciekawostka ma "taką samą wartość" jak wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu.

Łukasz Mejza z kwiatami w Sejmie
Łukasz Mejza z kwiatami w Sejmie
Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl

Bukiet "dla prokuratora". Interweniowała Straż Marszałkowska

Podczas wystąpienia Mejza przekonywał, że wniosek prokuratury potwierdza jego wersję wydarzeń dotyczącą działalności prowadzonej przez niego firmy "Future Wolves Łukasz Mejza". Jak twierdził, wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone, a on sam nie musi zwracać otrzymanych dotacji unijnych. W ocenie posła "cała sprawa została zwyczajnie wymyślona na polityczne zlecenie".

Podejrzenia śledczych dotyczą jednak przekazywania uczestnikom szkoleń pieniędzy na pokrycie wymaganego wkładu własnego, doprowadzając do wyboru przez nich szkoleń organizowanych przez firmę posła. Mejza miał też poświadczyć nieprawdę w fakturach, co - w ocenie prokuratury - miało wpływ na uzyskanie dotacji. 

Polityk wyjaśnił również, że przyniesiony przez niego bukiet ma być symbolicznym "podziękowaniem" dla prokuratora, który wystąpił o uchylenie mu immunitetu. - Ubolewam, że nie ma pana z nami, więc przekażę na ręce pani marszałek te kwiaty, pani marszałek jest z Platformy, pan prokurator realizuje zlecenia Platformy, tak że jesteście prawie w jednej partii, więc pani marszałek chętnie te kwiaty koledze partyjnemu przekaże - powiedział Mejza. 

Później podał wicemarszałkini Sejmu oświadczenie, w którym miał zrzec się immunitetu. Następnie położył na stole prezydialnym "kwiaty dla prokuratora". - Panie pośle Mejza, proszę to zabrać. Zwracam panu uwagę, że zaburza pan obrady Sejmu. Proszę zabrać te kwiaty - reagowała Niedziela. 

Łukasz Mejza kładzie kwiaty przed wicemarszałkinią
Łukasz Mejza kładzie kwiaty przed wicemarszałkinią
Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl

Ostrzegła Mejzę, że przerwie obrady. - Zastanawiam się, że jak pan ten standup zrobił (w Sejmie), to może by pan więcej zarobił na Netflixie na standupie niż na pracy w Sejmie (…). Jest pan w stanie nawet kwiatami kogoś obrazić i to właśnie pan zrobił - powiedziała Niedziela. W ten sposób nawiązała do wcześniejszych słów posła, który twierdził, że stworzył "szkoleniowego Netflixa". 

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela przerywa obrady
Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela przerywa obrady

Wicemarszałek Sejmu przerwała obrady. Wznowiono je dopiero po upływie około 30 minut. Ostatecznie, na prośbę Niedzieli, kwiaty zabrała Straż Marszałkowska.

Straż Marszałkowska zabiera kwiaty ze stołu prezydialnego
Straż Marszałkowska zabiera kwiaty ze stołu prezydialnego

Urbaniak: wniosłem o zwołanie komisji w sprawie Mejzy

Szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak wniósł o zwołanie komisji w sprawie oświadczenia posła Łukasza Mejzy o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego na czwartek na godzinę 18.30.

W sytuacji, gdy poseł decyduje się na rezygnację z immunitetu, komisja regulaminowa w Sejmie jest zobowiązana do oceny zgodności przedłożonego w tej kwestii dokumentu.

- Myślę, że prezydium Sejmu przychyli się do mojego wniosku (…) i o 18.30 będziemy mieli pięciominutowe posiedzenie komisji - przekazał Urbaniak.

O co prokuratura podejrzewa Mejzę

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu koncentruje się na nieprawidłowościach związanych z organizacją szkoleń online dla pracowników firm w okresie od 2019 do 2022 roku przez firmę Łukasza Mejzy "Future Wolves Łukasz Mejza". Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu posła wpłynął do Sejmu w lipcu.

We wrześniu sejmowa komisja regulaminowa dotycząca spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie oceniła wniosek prokuratury.

W kwietniu Mejza przestał być członkiem klubu parlamentarnego PiS. Nastąpiło to po kontrowersjach związanych licznymi wykroczeniami drogowymi posła, doniesieniami na temat planowanego udziału w gali tak zwanych freak fightów czy zaproszeniem patostreamerów do Sejmu. 

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Łukasz MejzaSejm
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