Polska

Pożar sortowni, płomienie przeniosły się na kolejne hałdy odpadów

Pożar sortowni w Bełżycach
Pożar sortowni w Bełżycach
Źródło: X/KGPSP
Straż pożarna poinformowała, że w pożarze w sortowni odpadów w Bełżycach ogień rozprzestrzenił się o kolejne hałdy śmieci. Z powodu zadymienia władze zalecają mieszkańcom zamykanie okien.

W poniedziałek po godzinie 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach. Początkowo ogniem objęta była jedna pryzma z odpadami komunalnymi, tzw. gabarytami.

- Pożar nie jest opanowany. Ciągle się rozprzestrzenia – powiedział dyżurny KW PSP w Lublinie kpt. Łukasz Chomczyński. Jak podał, pali się kilka hałd o łącznej powierzchni ok. 20 arów. Strażacy bronią kolejne pryzmy przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pożar jest trudny do ugaszenia, ponieważ pali się "miks różnego rodzaju odpadów".

Pożar sortowni w Bełżycach
Pożar sortowni w Bełżycach
Źródło: X/KGPSP

Dyżurny poinformował, że w gaszeniu ognia uczestniczy 39 zastępów straży pożarnej. Część śmieci została zepchnięta, żeby stworzyć pas przeciwpożarowy. Cały zakład, gdzie składowane są odpady ma ok. 1,5 ha. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Władze zalecają mieszkańcom zamykanie okien

Burmistrz Bełżyc Joanna Kaznowska zakomunikowała w poniedziałek wieczorem, że na miejscu akcji działają służby ratownicze oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

- Na bieżąco monitorowany jest stan powietrza. Aktualnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia - przekazała burmistrz. Na skutek dużego zadymienia – podała - zaleca się zamknięcie okien.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach poinformował, że w czasie pożaru mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w Bełżycach i Krężnicy Okrągłej. Strażacy przewidują, że działania gaśnicze potrwają do rana.

Według informacji na stronie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, sortownia została wybudowana w 2013 r. kosztem 45 mln zł. Może przetwarzać ponad 75 ton odpadów na dobę i obsługuje blisko 138 tys. mieszkańców powiatu lubelskiego, puławskiego i opolskiego.

pc

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/KGPSP

