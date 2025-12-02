"Mam 93 lata. Poproszę o skromne prezenty". Każdy może zostać świętym Mikołajem

Każdy może zostać świętym Mikołajem dla seniora z Domu Pomocy Społecznej Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24

Pani Izabela opowiada, że choć w dorosłym życiu rzadko otrzymywała prezenty, dziś z nadzieją czeka na świąteczną paczkę z tym, co sobie wymarzyła. - Dżinsy i taka bluza dżinsowa, i buty - wymienia.

Mieszkańcy łódzkich DPS-ów już szósty raz napisali listy do świętego Mikołaja. "Kochany Mikołaju, mam na imię Marian, mam 93 lata, mieszkam w domu pomocy społecznej, w domu kombatanta. Poproszę o skromne prezenty: dyfuzor zapachowy, kosmetyki do golenia i ptasie mleczko" - czytamy w jednym z nich.

Oprócz słodyczy, 88-letnia pani Teresa poprosiła o piankę do mycia, nawilżane chusteczki i ubrania. 90-letnia pani Barbara - o getry, termos, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, podstawowe kosmetyki, kalendarz, kawę i migdały. 76-letni pan Mariusz wymienił odzież, piżamy, sweter, koszule z długim rękawem i rękawiczki.

Duża liczba listów czeka na darczyńców

- Na 2000 mieszkańców łódzkich DPS-ów dostaliśmy tych listów aż 1800, to jest o 500 więcej niż w zeszłym roku - informuje Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Martwi inna liczba. - Tutaj są listy, które nadal nie zostały zrealizowane, więc tak, jak widać, jest ich bardzo dużo, w tej chwili brakuje ich (darczyńców - red.) około 700 - przybliża radny Pawlak.

Dlatego darczyńcy są pilnie poszukiwani. Skompletowane paczki zaczną docierać do DPS-ów już od najbliższego czwartku.

- Wchodzimy na stronę "List do Mikołaja z DPS-u" na Facebooku, tam odnajdujemy list, który nas zainteresuje bądź chcemy go zrealizować. Pod postem wpisujemy "rezerwuję" lub "zrealizuję" - opisuje Witold Michalak z Fundacji "List do Mikołaja z DPS-u".

Może od pani Haliny, która marzy między innymi o koszulkach, kawie, słodyczach, dezodorancie, balsamie do ciała i portfelu. Albo od pani Elżbiety, która czeka na kilka ubrań i buty. Czy od pana Piotra - przydałyby mu się zwykłe kremy, pianka do golenia i mydła.

- Mam nadzieję, że znajdą się dobrzy ludzie, znajdą się darczyńcy, którzy zrealizują tę część listów, która jest brakująca, i o to serdecznie proszę - powiedział wolontariusz i społecznik Przemysław Ledzian.

W akcję zaangażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 190

Podopieczni DPS-ów, seniorzy i nie tylko, schorowani ludzie, którzy wymagają całodobowej opieki, czekają na ten dzień cały rok.

- Wzrusza mieszkańców to, że ktoś o nich pamięta, ktoś o nich myśli, czują się wtedy potrzebni - mówi Agnieszka Jeziorska, dyrektorka 5. Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Nie zawsze ktoś do nich przyjeżdża, ponieważ są to bardzo często osoby samotne, które zostawione są bez rodziny. W związku z tym, jeżeli możemy taki mały gest dla nich wykonać, który wywoła uśmiech na twarzy i radość, to jest to dla nas bardzo ważne - mówi Marzena Pecyna, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi.

Dlatego armia pomocników ze Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi już zakasała rękawy. Do paczek uczniowie dodali własnoręcznie wykonane kartki.

- Cieszę się z tego powodu, ponieważ daje mi to możliwość pomagania innym, którzy na przykład nie mają tego, co ja mam w życiu codziennym - mówi Zuzanna, uczennica klasy VII w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi. - Buduje to naszą moralność, uwrażliwia nas - dodaje Gabriel, również uczeń klasy VII w tej podstawówce.

- Pojawiają się prośby o zdrowie, pojawiają się prośby o kontakt z rodziną, żeby rodzina sobie przypomniała, odwiedziła - przybliża Robert Pawlak.

Święty Mikołaj będzie odwiedzać wszystkie łódzkie DPS-y, mniej więcej do połowy grudnia. Ich mieszkańcy, którzy nie napisali listu, też dostaną paczki sfinansowane z datków.

