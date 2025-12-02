Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mam 93 lata. Poproszę o skromne prezenty". Każdy może zostać świętym Mikołajem

|
Listy do świętego Mikołaja z DPS-ów
Każdy może zostać świętym Mikołajem dla seniora z Domu Pomocy Społecznej
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24
Tak niewiele trzeba, żeby sprawić wielką radość. W ramach akcji "Święty Mikołaj dla Seniora" każdy ma wciąż szansę na to, żeby spełnić czyjeś świąteczne marzenie. Jedni proszą o ciepły koc, o herbatę albo książkę. Inni marzą o telefonie czy radiu. Każdy list jest pełen nadziei na odrobinę lepsze jutro.

Pani Izabela opowiada, że choć w dorosłym życiu rzadko otrzymywała prezenty, dziś z nadzieją czeka na świąteczną paczkę z tym, co sobie wymarzyła. - Dżinsy i taka bluza dżinsowa, i buty - wymienia.

Mieszkańcy łódzkich DPS-ów już szósty raz napisali listy do świętego Mikołaja. "Kochany Mikołaju, mam na imię Marian, mam 93 lata, mieszkam w domu pomocy społecznej, w domu kombatanta. Poproszę o skromne prezenty: dyfuzor zapachowy, kosmetyki do golenia i ptasie mleczko" - czytamy w jednym z nich.

Oprócz słodyczy, 88-letnia pani Teresa poprosiła o piankę do mycia, nawilżane chusteczki i ubrania. 90-letnia pani Barbara - o getry, termos, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, podstawowe kosmetyki, kalendarz, kawę i migdały. 76-letni pan Mariusz wymienił odzież, piżamy, sweter, koszule z długim rękawem i rękawiczki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Joanna Sadzik
Wyjechali z Biedańska, ale tylko "dwa przystanki dalej". "Różni ich 300-400 złotych"
Wolontariusze mogą zdecydować, której rodzinie chcą pomóc
"Tuż obok nas żyją ludzie, dla których to nasze nic znaczy wszystko"
shutterstock_581941840
Mieszkania na ostatnich piętrach jak zakłady karne
Marcin Zaborski

Duża liczba listów czeka na darczyńców

- Na 2000 mieszkańców łódzkich DPS-ów dostaliśmy tych listów aż 1800, to jest o 500 więcej niż w zeszłym roku - informuje Robert Pawlak, radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Martwi inna liczba. - Tutaj są listy, które nadal nie zostały zrealizowane, więc tak, jak widać, jest ich bardzo dużo, w tej chwili brakuje ich (darczyńców - red.) około 700 - przybliża radny Pawlak.

Dlatego darczyńcy są pilnie poszukiwani. Skompletowane paczki zaczną docierać do DPS-ów już od najbliższego czwartku.

- Wchodzimy na stronę "List do Mikołaja z DPS-u" na Facebooku, tam odnajdujemy list, który nas zainteresuje bądź chcemy go zrealizować. Pod postem wpisujemy "rezerwuję" lub "zrealizuję" - opisuje Witold Michalak z Fundacji "List do Mikołaja z DPS-u".

Może od pani Haliny, która marzy między innymi o koszulkach, kawie, słodyczach, dezodorancie, balsamie do ciała i portfelu. Albo od pani Elżbiety, która czeka na kilka ubrań i buty. Czy od pana Piotra - przydałyby mu się zwykłe kremy, pianka do golenia i mydła.

- Mam nadzieję, że znajdą się dobrzy ludzie, znajdą się darczyńcy, którzy zrealizują tę część listów, która jest brakująca, i o to serdecznie proszę - powiedział wolontariusz i społecznik Przemysław Ledzian.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tomograf śródoperacyjny
WOŚP kupi tomograf szpitalowi w potrzebie. "Kamień spadł nam serca"
Szczecin
Krystyna Adamczak przez 34 lata prowadziła kultową księgarnię w Poznaniu
Prowadziła księgarnię ponad 30 lat. Ale nie wytrzymała opłat i konkurencji
Aleksandra Arendt-Czekała
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
WARSZAWA

W akcję zaangażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej numer 190

Podopieczni DPS-ów, seniorzy i nie tylko, schorowani ludzie, którzy wymagają całodobowej opieki, czekają na ten dzień cały rok.

- Wzrusza mieszkańców to, że ktoś o nich pamięta, ktoś o nich myśli, czują się wtedy potrzebni - mówi Agnieszka Jeziorska, dyrektorka 5. Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

- Nie zawsze ktoś do nich przyjeżdża, ponieważ są to bardzo często osoby samotne, które zostawione są bez rodziny. W związku z tym, jeżeli możemy taki mały gest dla nich wykonać, który wywoła uśmiech na twarzy i radość, to jest to dla nas bardzo ważne - mówi Marzena Pecyna, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi.

Dlatego armia pomocników ze Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi już zakasała rękawy. Do paczek uczniowie dodali własnoręcznie wykonane kartki.

- Cieszę się z tego powodu, ponieważ daje mi to możliwość pomagania innym, którzy na przykład nie mają tego, co ja mam w życiu codziennym - mówi Zuzanna, uczennica klasy VII w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi. - Buduje to naszą moralność, uwrażliwia nas - dodaje Gabriel, również uczeń klasy VII w tej podstawówce.

- Pojawiają się prośby o zdrowie, pojawiają się prośby o kontakt z rodziną, żeby rodzina sobie przypomniała, odwiedziła - przybliża Robert Pawlak.

Święty Mikołaj będzie odwiedzać wszystkie łódzkie DPS-y, mniej więcej do połowy grudnia. Ich mieszkańcy, którzy nie napisali listu, też dostaną paczki sfinansowane z datków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Katarzyna Czupryńska-Chabros

Źródło: Fakty po Południu

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Boże NarodzenieDPSŁódźSeniorzy
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Czytaj także:
imageTitle
Niesamowite pudło Lewandowskiego. Najgorszy rzut karny w karierze?
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
METEO
Zacięta walka, Barcelona gra w hicie
Zacięta walka w meczu Barcelony
RELACJA
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
BIZNES
imageTitle
Polki w walce o pierwsze miejsce w grupie mistrzostw świata
RELACJA
Grzegorz Braun
"Delegalizacja powinna być absolutnym wyjątkiem". RPO o partii Brauna
Polska
Mgły w nocy
Prawie cały kraj objęty ostrzeżeniami. Uważajmy
METEO
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski w "Kropce nad i": Putin chce wbić klin między Europę i USA
Polska
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
BIZNES
Zełenski z wizytą w Irlandii
"Najbardziej niszczycielska wojna o wolność". Ale "jest realna szansa" na pokój
Świat
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
BIZNES
02 1930 fpf gosc-0051
Ministra chce porozmawiać z premierem. "Czekam sześć tygodni"
Polska
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
BIZNES
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
Pożar hali ze zniczami w Kielcach miał miejsce w 2018 roku
Trzy osoby skazane po pożarze hali ze zniczami
Kielce
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
METEO
Donald Trump
"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny
Świat
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
Szef klubu Konfederacji: rozmawiałem z prezydentem o pakcie senackim
Polska
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
314 kilometrów na godzinę. "Mogli stać się potencjalnymi zabójcami"
Białystok
imageTitle
Podano nazwisko nowego partnera Verstappena w Red Bullu
EUROSPORT
imageTitle
Maliszewska żałuje niewykorzystanej szansy
EUROSPORT
Waga Pierniczki była o około połowę za niska
Miał opiekować się psami skazanego kolegi. Usłyszał zarzuty znęcania się
Wrocław
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości". Ruszył proces kierowcy
Alicja Glinianowicz
Władimir Putin
Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"
Świat
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
BIZNES
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
METEO
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Post Donalda Tuska o wecie Karola Nawrockiego
Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica