List otwarty ambasadorów w Polsce. Mosbacher: prawa człowieka nie są ideologią - są uniwersalne

Poszanowanie dla wrodzonej godności ludzkiej zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im dostępu do równych praw - czytamy w liście otwartym podpisanym przez 50 ambasadorów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych działających w Polsce. Pod dokumentem znalazł się między innymi podpis ambasador USA Georgette Mosbacher. Do treści listu odniósł się wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.