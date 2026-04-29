Polska LGBT+ Diamonds Awards 2026 rozdane

LGBT+ Diamonds Awards to najstarsze i jedno z najważniejszych w Polsce wyróżnień dla osób i organizacji działających na rzecz równości i inkluzywności społeczności LGBT+. Misją inicjatywy jest docenienie osób oraz organizacji, które z odwagą i determinacją budują przestrzeń opartą na szacunku i równych szansach - przekazują organizatorzy.

Laureaci LGBT+ Diamonds Awards 2026

Kogo wyróżniono w 2026 roku?

Nagroda w kategorii Ambasador/Ambasadorka/Ambasadorx osób LGBT+ powędrowała do Ane Piżl. "Z chirurgiczną precyzją i spokojem buduje mosty między nauką, biznesem a codziennością osób niebinarnych. Za odczarowywanie języka inkluzywnego w mainstreamie i udowodnienie, że szacunek do zaimków to nie ideologia, lecz kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego" - napisano w uzasadnieniu.

Nagrodę w kategorii Aktywista/Aktywistka/Aktywistx LGBT+ otrzymała Maja Zabawska, która "pokazuje, że autentyczność to siła, dając odwagę między innymi tym, którzy przez dekady bali się wyjść z szafy".

W kategorii Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+ nagrodę otrzymało Zaimki.pl (kolektyw "Rada Języka Neutralnego") "za stworzenie cyfrowego standardu inkluzywności, który dzięki połączeniu nauki z aktywizmem open-source, pozwala milionom osób - od korporacyjnych biur po codzienne rozmowy - komunikować się z szacunkiem i bez barier".

Nagrodę specjalną otrzymały adwokatki Anna Mazurczak i Milena Adamczewska-Stachura oraz adwokaci Paweł Knut i Artur Kula (Kancelaria KMA) oraz małżeństwo Jakub Cupriak-Trojan i Mateusz Trojan. Nazwano ich "architektami historycznego przełomu, którzy dzięki determinacji i prawniczemu kunsztowi wywalczyli przed TSUE wyrok kończący erę 'prawnego niebytu' polskich rodzin jednopłciowych".

W kategorii Lokalna inicjatywa roku nagrodę przyznano za Queerowy Bal w Narodowym Starym Teatrze, a Nagrodę dodatkową za Program "Wspieramy Ukrainę". Nagrodę dla Pracodawcy wspierającego osoby LGBT+ dostała Grupa KRUK, a wyróżnienie Uniwersytet Łódzki. Pracowniczą siecią LGBT+ roku zostało Proud@Work, a Partnerstwem roku (organizacją pozarządową) Federacja Znaki Równości. Jubileuszową nagrodę specjalną przyznano warszawskiej Paradzie Równości.

Organizatorzy podkreślają, że nagrody LGBT+ Diamonds Awards od początku istnienia pełnią rolę nie tylko symbolicznego wyróżnienia, ale także platformy upowszechniania dobrych praktyk, budowania standardów oraz wzmacniania głosu osób i społeczności LGBT+ w dialogu z biznesem i instytucjami.