Polska

LGBT+ Diamonds Awards 2026 rozdane

Laureaci LGBT+ Diamonds Awards 2026
Nominowani do LGBT+ Diamonds Awards 2024
Źródło: materiały prasowe
Już po raz siódmy przyznano nagrody w tegorocznej edycji LGBT+ Diamonds Awards. Wyróżnienia trafiają do osób, organizacji i inicjatyw, które budują inkluzywne miejsca pracy oraz realnie wpływają na język, kulturę, prawo i społeczne postrzeganie różnorodności - podkreślają organizatorzy.

LGBT+ Diamonds Awards to najstarsze i jedno z najważniejszych w Polsce wyróżnień dla osób i organizacji działających na rzecz równości i inkluzywności społeczności LGBT+. Misją inicjatywy jest docenienie osób oraz organizacji, które z odwagą i determinacją budują przestrzeń opartą na szacunku i równych szansach - przekazują organizatorzy.

Laureaci LGBT+ Diamonds Awards 2026
Laureaci LGBT+ Diamonds Awards 2026

Kogo wyróżniono w 2026 roku?

Nagroda w kategorii Ambasador/Ambasadorka/Ambasadorx osób LGBT+ powędrowała do Ane Piżl. "Z chirurgiczną precyzją i spokojem buduje mosty między nauką, biznesem a codziennością osób niebinarnych. Za odczarowywanie języka inkluzywnego w mainstreamie i udowodnienie, że szacunek do zaimków to nie ideologia, lecz kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego" - napisano w uzasadnieniu.

Nagrodę w kategorii Aktywista/Aktywistka/Aktywistx LGBT+ otrzymała Maja Zabawska, która "pokazuje, że autentyczność to siła, dając odwagę między innymi tym, którzy przez dekady bali się wyjść z szafy".

W kategorii Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT+ nagrodę otrzymało Zaimki.pl (kolektyw "Rada Języka Neutralnego") "za stworzenie cyfrowego standardu inkluzywności, który dzięki połączeniu nauki z aktywizmem open-source, pozwala milionom osób - od korporacyjnych biur po codzienne rozmowy - komunikować się z szacunkiem i bez barier". 

Nagrodę specjalną otrzymały adwokatki Anna Mazurczak i Milena Adamczewska-Stachura oraz adwokaci Paweł Knut i Artur Kula (Kancelaria KMA) oraz małżeństwo Jakub Cupriak-Trojan i Mateusz Trojan. Nazwano ich "architektami historycznego przełomu, którzy dzięki determinacji i prawniczemu kunsztowi wywalczyli przed TSUE wyrok kończący erę 'prawnego niebytu' polskich rodzin jednopłciowych".

W kategorii Lokalna inicjatywa roku nagrodę przyznano za Queerowy Bal w Narodowym Starym Teatrze, a Nagrodę dodatkową za Program "Wspieramy Ukrainę". Nagrodę dla Pracodawcy wspierającego osoby LGBT+ dostała Grupa KRUK, a wyróżnienie Uniwersytet Łódzki. Pracowniczą siecią LGBT+ roku zostało Proud@Work, a Partnerstwem roku (organizacją pozarządową) Federacja Znaki Równości. Jubileuszową nagrodę specjalną przyznano warszawskiej Paradzie Równości.

LGBT+ Diamonds Awards

Organizatorzy podkreślają, że nagrody LGBT+ Diamonds Awards od początku istnienia pełnią rolę nie tylko symbolicznego wyróżnienia, ale także platformy upowszechniania dobrych praktyk, budowania standardów oraz wzmacniania głosu osób i społeczności LGBT+ w dialogu z biznesem i instytucjami. 

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica