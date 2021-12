Edward Miszczak: lex TVN to sięgnięcie po pilota

Były martwe ekrany, potem była koncesja TVN24, a teraz jest sięgnięcie po wszystkie kanały TVN-u, sięgnięcie, jednym słowem, po pilota - mówił w programie "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. Odniósł się w ten sposób do przyjęcia przez Sejm lex TVN. Zaapelował do widzów o wsparcie. - Są takie dni, kiedy trzeba wesprzeć swoją telewizję - powiedział.

Sejmowa większość (klub PiS trzech posłów Kukiz'15 i niezrzeszony Łukasz Mejza) przyjęła w piątek lex TVN . Wcześniej niespodziewanie ustawą zajęła się Komisja kultury i środków przekazu. Zarekomendowała Sejmowi odrzucenie uchwały Senatu, odrzucającej akt prawny w całości. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Andrzej Duda ma na decyzję 21 dni od momentu wpłynięcia ustawy do jego kancelarii. Może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego

Miszczak: lex TVN to sięgnięcie po pilota

Jak tłumaczył, "można się z czymś nie zgadzać, można polemizować, można nie oglądać, zmienić kanał, ale nie porządkować sytuację na pilocie". - Bo co to oznacza? To oznacza, że nie tylko "Fakty", nie tylko TVN24, nie tylko programy śledcze, ale także "Brzydula," "Na Wspólnej", czy "Milionerzy". Ludzie mają uporządkowany swój dzień, mają swoje przyzwyczajenia, nawyki, za to nie płacą, za całą ofertę serialową, rozrywkową dużego kanału nikt nie płaci ani złotego. To jest wszystko ogólnie dostępne. I nagle państwo zaczyna to zabierać - powiedział Miszczak.