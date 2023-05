"Lex Tusk" z podpisem prezydenta. Komentują Przymusiński, Wawrykiewicz i Matczak

Ustawa o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów, zwana "lex Tusk", z prezydenckim podpisem. - To niespotykany organ o niespotykanych kompetencjach w demokratycznym kraju. Ma tak naprawdę zastąpić jednocześnie i oskarżyciela, i sąd - ocenił w TVN24 sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Adwokat Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy" zwrócił uwagę, że "jeśli chodzi o konstytucję, to mamy co najmniej osiem przepisów bardzo poważnie naruszonych". Według profesora Marcina Matczaka prezydent w tej sprawie "działa w rozdwojeniu jaźni".

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek o godzinie 10.30 ogłosił decyzję w sprawie ustawy o komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Potwierdził, że podpisze ustawę i skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

Państwowa komisja - według założeń posłów Prawa i Sprawiedliwości - ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji warszawskiej. Decyzje, które ma podejmować, to między innymi wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.

Prezydent: podpiszę ustawę w sprawie wpływów rosyjskich TVN24

Przymusiński: to będzie farsa wyjaśniania czegokolwiek

Decyzję prezydenta komentowali w TVN24 prawnicy.

- Ta komisja jest organem niespotykanym o niespotykanych kompetencjach w demokratycznym kraju. Ma tak naprawdę zastąpić jednocześnie i oskarżyciela, i sąd. To będzie farsa wyjaśniania czegokolwiek - ocenił sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: Komisja do spraw wpływów na wszystko >>>

Decyzje komisji "de facto będą śmiercią cywilną"

- W demokratycznym kraju to powinno wyglądać tak, że są organy ścigania, które ustalają pewne fakty, gromadzą dowody i przedstawiają je niezależnemu sądowi. Tutaj komisja ma wydawać swoje decyzje administracyjne, które de facto będą śmiercią cywilną dla osób, wobec których takie decyzje wydadzą - zwrócił uwagę Przymusiński.

- Jest to wejście z butami w obszar, który powinien być zastrzeżony dla sądów - dodał.

Radość posłów PiS po głosowaniu nad powołaniem komisji ds. badania rosyjskich wpływów PAP/Leszek Szymański

"Nikt nie może być bezpieczny o swoje mienie i o swoje wolności, kiedy obraduje parlament"

Jak ocenił Przymusiński, "można się domyślić, że powołanie tej komisji wiąże się z tym, że jednak sądy cały czas bronią swojej niezależności". - Sędziowie w znacznej większości nie pozwalają na to, by dyktowano im wyroki, ale jeżeli będzie to robiła komisja, która będzie powoływana w sposób polityczny, to już takiej gwarancji nikt nie będzie miał - zaznaczył.

- Można powiedzieć, że nikt nie może być bezpieczny o swoje mienie i o swoje wolności, kiedy obraduje parlament, trawestując słowa znanego pisarza - dodał sędzia Przymusiński, nawiązując do słów amerykańskiego pisarza Marka Twaina.

Wawrykiewicz: co najmniej osiem przepisów konstytucji zostało bardzo poważnie naruszonych

Do "lex Tusk" odniósł się w TVN24 również mecenas Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy "Wolne Sądy". - Inaczej się tego nie da nazwać niż potworek prawny. To skrajnie niekonstytucyjne rozwiązanie, które powołuje w Polsce organ o charakterze nadzwyczajnym, który nie ma nic wspólnego z sądem - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił decyzję w sprawie "lex Tusk" PAP/Radek Pietruszka

- A wymiar sprawiedliwości w Polsce, zgodnie z konstytucją, mogą sprawować wyłącznie sądy. Nakładać kary mogą wyłącznie sądy - zwrócił uwagę.

Wawrykiewicz podkreślił, że "ta ustawa wprost, ewidentnie, przewiduje karanie, możliwość represji wobec obywateli". - Przewiduje środki karne, a takie może nakładać tylko sąd. To nie jest sąd. To jest organ o charakterze specjalnym, który będzie wydawał decyzje administracyjne, które nie są zaskarżalne, nie ma odwołania. Jest zabrane prawo do obrony, bo ustawa nie przewiduje ustanowienia obrońcy w trakcie trwania postępowania - powiedział.

- To jest naruszenie na naruszeniu. Jeśli chodzi o konstytucję, to mamy co najmniej osiem przepisów konstytucji bardzo poważnie naruszonych. To taka histeryczna próba ochrony przed utratą władzy w taki brutalny sposób - dodał Wawrykiewicz.

Wawrykiewicz: co najmniej osiem przepisów konstytucji zostało bardzo poważnie naruszonych TVN24

Matczak: prezydent działa w rozdwojeniu jaźni

We wpisie na Twitterze decyzję prezydenta w sprawie "lex Tusk" skomentował Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji UW, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. "PAD [prezydent Andrzej Duda - przyp. red.] zgadza się na powołanie w Polsce sądu specjalnego, w którym kary nakładać będą politycy. Wie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, bo wysyła ją do TK - podpisuje ją, a będzie we wniosku uzasadniał jej niekonstytucyjność (bo jest do tego zobowiązany), a więc działa w rozdwojeniu jaźni" - napisał.

Według Matczaka prezydent "zachowuje się jak lekarz, który podejrzewa, że lek jest trujący, ale najpierw podaje go i wpuszcza do organizmu, a potem poddaje badaniu". "Powinien wątpliwą ustawę skierować do TK przed podpisaniem, ale wtedy byłoby to bez sensu politycznie: ustawa nie zaczęłaby działać, a w TK zostałaby zablokowana, bo kontrola prewencyjna wymaga pełnego składu, a następcza nie" - zwrócił uwagę prawnik.

"Pozostaje mi tylko życzyć PAD, by kiedyś stanął przed tą komisją, gdy jej skład powoła opozycja, i sam się przekonał, jak bardzo transparentne są działania specjalnego politycznego sądu" - dodał Matczak.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp//now

Źródło: TVN24