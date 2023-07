Atak nożownika w Łabiszynie

czytaj dalej

Nie czuje się wyjątkowa. - Jak studiujesz we Francji, to szybko zobaczysz, że tam wszyscy mówią w paru językach, tak jak ja. W NASA też zauważysz, że jesteś wśród sześciuset stażystów i nie wyróżniasz się od nich swoim poziomem wiedzy z inżynierii - wyjaśnia w rozmowie z TVN24 Biznes Julia Stankiewicz, jedyna Polka na stażu w NASA Jet Propulsion Laboratory. To miejsce jest szczytem marzeń dla wielu studentów branży kosmicznej. Jak tam się dostać? - Nawet jak ktoś ma podobne kompetencje techniczne, to i tak jeśli ma lepszą sieć kontaktów, to prawdopodobniej zajdzie dalej - stwierdza.