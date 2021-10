42 obcokrajowców w części ładunkowej busa. Kierowała Polka, została zatrzymana

- Podczas kontroli drogowej okazało się, że w samochodzie marki Peugeot Boxer w części ładunkowej podróżują 42 osoby. Wszyscy to obcokrajowcy. To 31 mężczyzn, sześć kobiet i pięcioro dzieci. Około godziny 14.30 zostali zatrzymani na trasie S10 - na pasie w kierunku Torunia. Jechali od Warszawy - powiedziała rzecznik prasowa toruńskiej policji podinsp. Wioletta Dąbrowska.

"Dwie osoby trafiły do szpitali"

- Trzeba zapewnić im posiłki, napoje, ciepłe miejsce do noclegu. Dwie osoby trafiły do toruńskich szpitali. To 25-letnia kobieta i około 30-letni mężczyzna. Na obserwację zabrana została także mama z siedmioletnim dzieckiem, ale po badaniach mogli wrócić do grupy - podkreśliła podinsp. Dąbrowska.