Ktoś powiedział "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi

"Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego

Spory i tarcia między frakcjami w PiS stanowią bardzo duży problem. Zauważył to prezes Jarosław Kaczyński i poczuł, że napięcia są na tyle poważne, że zwołał na piątek naradę w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

Być może ocenił, że poprzednie spotkanie, które zorganizował, nie przyniosło pożądanego efektu. Teraz zamierza dać wygadać się i pokrzyczeć na siebie frakcjom na zamkniętym posiedzeniu. Następnie politycy muszą wyjść i w miarę grać do jednej bramki.

Czy to się uda? Mamy wrażenie, że nie.