Kto trafi do kancelarii Nawrockiego? Przydacz o "mieszance"

Przydacz o kancelarii prezydenta: to będzie mieszanka ludzi zaangażowanych politycznie i ekspertów Źródło: TVN24

Paweł Szefernaker zamieni funkcje szefa sztabu wyborczego i posła PiS na fotel szefa gabinetu w Kancelarii Prezydenta. Chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, coraz częstsze są doniesienia o tym, że szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego ma zostać Przemysław Czarnek. Według nieoficjalnych informacji, szefem Biura Spraw Międzynarodowych miałby zostać Marcin Przydacz. Poseł PiS był w poniedziałek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.

"Prezydentowi się nie odmawia"

- Jasnym jest, że wspieram pana prezydenta elekta wtedy, kiedy mnie potrzebuje. Natomiast decyzji personalnych do zakomunikowania na tym etapie nie ma - powiedział Przydacz. - Jeśli będą, to z całą pewnością pan prezydent elekt je zakomunikuje - dodał.

Poseł PiS powiedział, że prezydent elekt "radził się go, kto mógłby ewentualnie go wesprzeć". - Rozmawialiśmy także o moim wsparciu, ale decyzji w tym zakresie nie ma - zaznaczył. Stwierdził jednak, że "prezydentowi się co do zasady nie odmawia, państwu polskiemu się nie odmawia".

Na uwagę, że ekipa, którą zdaje się otaczać Karol Nawrocki, który w trakcie kampanii wyborczej przedstawiał się jako kandydat obywatelski, jest mocno pisowska, Przydacz stwierdził, że "to będzie kancelaria ludzi o poglądach prawicowych czy centroprawicowych".

- Trudno, żeby prezydent Nawrocki chciał zatrudniać polityków, dziennikarzy, czy ekspertów związanych z lewicą - powiedział poseł PiS, zwracając uwagę, że w kancelarii prezydenta mają się także znaleźć osoby związane z IPN. - Postaci niepolitycznych, niepartyjnych będzie jeszcze kilka - zapowiedział Przydacz. Dodał, że "to będzie mieszanka ludzi doświadczonych i zaangażowanych politycznie, jak i ekspertów i ludzi zaufanych Karola Nawrockiego".