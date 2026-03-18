Jadą mimo ostrzeżeń. Kto powinien płacić za ewakuacje? Debata w TVN24+

Radosław Sikorski o powrotach Polaków z Bliskiego Wschodu

Ostatnio, w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, odżyło pytanie o opłaty za ewakuacje Polaków z zagrożonych miejsc. Szef MSZ Radosław Sikorski poprosił o poparcie zmiany prawa umożliwiającej "pobieranie opłat" od tych, którzy podróżują do krajów znajdujących się na liście ostrzeżeń MSZ, a później chcą wrócić do Polski rządowym lub wojskowym samolotem.

Z niedawnej informacji MSZ wynika, że przy ewakuacji udzielono pomocy ok. 13 tysiącom osób. Odbyło się łącznie 75 lotów - w tym 10 specjalnych - ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, z których skorzystali głównie Polacy.

Czy Polacy podróżujący w rejony niebezpieczne wbrew ostrzeżeniom MSZ powinni być wyłączeni z bezpłatnej opieki konsularnej i ratunkowej? Czy państwo powinno płacić za błędy ryzykantów? Kto powinien finansować akcje ratunkowe? Czy ostrzeżenia MSZ to pomocna dłoń, czy zbędny zakaz?

Gośćmi debaty w TVN24+ będą:

Przemysław Bogdan - Polak, który ewakuował się z Dubaju,

Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki,

Kuba Porada - podróżnik, dziennikarz TTV,

mecenas Eliza Kuna, adwokatka.

Dyskusję poprowadzi Anna Seremak.

