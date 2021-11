Kongres Katoliczek i Katolików w obronie księdza profesora Wierzbickiego. "Domagamy się zaprzestania dyscyplinarnego nękania"

Kongres Katoliczek i Katolików wystosował do władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego list otwarty w obronie księdza profesora Alfreda Wierzbickiego. Według KUL wypowiedzi jego pracownika "szkodzą misji uczelni" i z tego powodu duchowny ma stanąć przed komisją dyscyplinarną. "Uczony nie może się bać formułować swoich poglądów, szczególnie w tak doniosłych sprawach, jak stosunek do osób LGBT czy prawnych regulacji dotyczących przerywania ciąży" - czytamy w liście Kongresu. "Jako katoliczki i katolicy domagamy się zaprzestania dyscyplinarnego nękania ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, jednego z najwybitniejszych polskich etyków" - dodano.

W piątek Kongres Katoliczek i Katolików wystosował do Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika oraz rektora tej uczelni księdza profesora Mirosława Kalinowskiego "List otwarty w sprawie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego".

Kongres Katoliczek i Katolików w obronie księdza Wierzbickiego. "Uczony nie może się bać formułować swoich poglądów"

"Jej granicą jest szacunek do innego człowieka. Uczony nie może się bać formułować swoich poglądów, szczególnie w tak doniosłych sprawach jak stosunek do osób LGBT, czy prawnych regulacji dotyczących przerywania ciąży. Katolicki uczony musi być wolny w zastanawianiu się, jak te obszary powinny być przedstawiane w nauczaniu Kościoła. To ważne zarówno dla nauki, jak i dla Kościoła, zwłaszcza w czasie odbywającego się obecnie Synodu. Zresztą, podejmując te tematy, ks. prof. Alfred Wierzbicki w żadnym stopniu nie uchybił katolickiej ortodoksji. Pokazał jedynie, że możliwe jest, zarówno z uwagi na wymogi etyki, jak i uregulowania prawne, inne spojrzenie na te zagadnienia" - napisano.