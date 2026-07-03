Polska "Doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali". Paszyk oskarżył Kowalskiego Justyna Sochacka |

Paszyk oskarżył Kowalskiego o zabranie innemu posłowi karty do głosowania. Zapowiada zawiadomienie do prokuratury Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sejm RP

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Szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk wyszedł w piątek na mównicę sejmową i oświadczył, że "doszło przed chwilą do poważnego przestępstwa na tej sali".

- Poseł Janusz Kowalski mało tego, że pozbawił karty posła Jarosława Rzepę (PSL), to również mamy podejrzenie, że posłużył się tą kartą głosując, więc zgłaszam tę sprawę - powiedział.

- Będziemy jako klub kierować to do prokuratury, jak również do komisji etyki sejmowej - zapowiedział. - Chciałem to na bieżąco zgłosić panie marszałku - dodał, zwracając się do Włodzimierza Czarzastego.

Na nagraniu z sejmowej kamery widać, że Kowalski podszedł później do marszałka i coś mówił. Ten jednak nie udzielił mu głosu i kontynuował obrady.

Kowalski tłumaczy: doszło do pomyłki

Później Kowalski w rozmowie z reporterem TVN24 Pawłem Łukasikiem tłumaczył, że posłużył się cudzą kartą omyłkowo.

- Doszło do pomyłki. Schodząc do złożenia wniosku formalnego i siedząc koło pana posła Jarosława Rzepy byłem przekonany, że wyjmuję swoją kartę do głosowania. I rzeczywiście oddałem dwa razy głos w czasie dziewiątego i dziesiątego głosowania głosując kartą innego posła, co oczywiście natychmiast zgłosiłem do pana marszałka - opisywał. - Jest to zwykła pomyłka. Nie była to intencja - przekonywał.

Pytany, czy głosował w tym czasie też swoją kartą, poseł odparł: - Nie głosowałem właśnie swoją. Byłem przekonany, że głosuję swoją, czyli pozbawiłem siebie prawa do głosowania.

Kowalski posłużył się kartą innego posła. "Doszło do pomyłki" Źródło: TVN24