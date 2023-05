Krzysztof Gawkowski: Błaszczak powinien dzisiaj wyjść, przeprosić i odejść

Nadal nie została wyjaśniona sprawa niezidentyfikowanego obiektu znalezionego w kwietniu pod Bydgoszczą. - Nie ma winnego i nie ma człowieka honoru, który wstałby i przed całym społeczeństwem przyznał, że sprawę zaniedbał, że przeprasza za to, co się wydarzyło - mówił w czwartek poseł Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej Lewicy w Toruniu.

- Za to Prawo i Sprawiedliwość szuka winnego. Pan minister Błaszczak, szeryf polskiej armii, który zapowiadał, że polskie niebo jest tak bezpieczne, że mysz się nie prześlizgnie, mówił to w grudniu, zaledwie kilka dni przed tym, jak mysz się nie prześlizgnęła, ale sześciometrowa rakieta przez pół Polski przeleciała - kontynuował.

Konferencja prasowa Lewicy TVN24

Poseł Krzysztof Gawkowski wezwał ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka do złożenia dymisji. - Pan jest dzisiaj największym szkodnikiem polskiej armii i opowieść o tym, co wzięliście na sztandary, że bezpieczna Polska będzie od zaraz, że zbroimy Polskę, to nic innego jak mit na glinianych nogach. (...) Pan, jako szef polskiej armii, jako szef ministerstwa obrony narodowej, powinien dzisiaj wyjść, przeprosić i odejść - powiedział.

Lewica ponownie zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która, według Gawkowskiego, "jest fundamentem bezpieczeństwa w Polsce, (...) miejscem gdzie przynajmniej jest jakakolwiek wymiana informacji". - Tam generałowie powinni oko w oko zmierzyć się ze swoim szefem i powinny paść słowa "przepraszam, albo "jestem winny". Niech pan zajmie miejsce, do którego zobowiązuje pana konstytucja. Niech pan zajmie się swoimi konstytucyjnymi obowiązkami, tu nie ma miejsc na żadne kłamstwa, półprawdy i manipulacje - zwrócił się do prezydenta Gawkowski.

- Raz się zdarzył Przewodów, dwie osoby zginęły, nigdy więcej takich sytuacji - powiedział - Najlepsza rekomendacja: wyrzucić Błaszczaka, zostawić generałów - zakończył swoją wypowiedź Krzysztof Gawkowski.

Niejasności wokół szczątków znalezionych pod Bydgoszczą

W ubiegłym tygodniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się na konferencji prasowej do sprawy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, znalezionych pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Oświadczył między innymi, że "ustalenia kontroli wskazują, że procedury i mechanizmy reagowania (...) zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej". Dowódcą tym jest generał broni Tomasz Piotrowski.

Błaszczak: zgodnie z ustaleniami kontroli dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków TVN24

Wojskowy zabrał głos kolejnego dnia. - W ostatnich godzinach odebrałem wiele telefonów, przeczytałem wiele informacji od ludzi, którzy piszą do mnie o tak zwanej "burzy medialnej", jaka zapanowała w przestrzeni - powiedział w apelu opublikowanym w zeszły piątek na stronie Wojska Polskiego Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski. - Chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje - dodał.

Fragment apelu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Tomasza Piotrowskiego wojsko-polskie.pl

