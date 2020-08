48 godzin pływania non stop. Rekord pobity

Krzysztof Gajewski pływał 48 godzin bez przerwy i pobił rekord Guinnessa. Rekordzista Europy w pływaniu długodystansowym wystartował w piątek, a w niedzielę po godzinie 17 dopłynął, pobijając rekord. - To jest coś nie do opisania - powiedział po wyjściu z wody.

Dodał, że organizacyjnie przestrzegane są zasady Marathon Swimmers Federation. - Pływak może startować wyłącznie w kąpielówkach, czepku, okularkach. Przez cały czas od momentu wejścia do wody do wyjścia nie może stawać na dnie, nie może wychodzić z wody, nie może niczego się złapać, żeby sobie pomóc. Tak naprawdę jest to 48 godzin ciągłego pływania, gdzie wyzwanie skaluje się nie tylko poprzez samo pływanie, dystans przepłynięty, ale również przez brak snu, jedzenie musi być podawany do wody, tych wyzwań jest trochę więcej - powiedział.