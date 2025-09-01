Kryzys zdrowia psychicznego widać w policyjnych statystykach. Czy służby są na to gotowe?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Różne perspektywy Jak zmienia się rola policji w społeczeństwie, w którym kryzys zdrowia psychicznego dotyczy milionów obywateli?

Czy obecny model szkolenia funkcjonariuszy odpowiada rzeczywistości XXI wieku?

Jak pogodzić potrzebę szybkiej reakcji służb z ideą empatycznej interwencji?

W jaki sposób instytucje państwa mogą wspierać policjantów, których też dotykają kryzysy psychiczne i emocjonalne, związane ze służbą?

Co historia 17-letniej Victorii mówi o tym, jak państwo radzi sobie z ochroną nieletnich i rodzin w kryzysie?

Ponad jedna czwarta dorosłych Polaków przynajmniej raz w życiu doświadczyła zaburzeń psychicznych. To około osiem milionów osób, z czego tylko 1,6 mln aktywnie korzysta z leczenia - takie wnioski płyną z "Kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II)", przeprowadzonego w latach 2018-2021 przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.