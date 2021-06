"Ten reportaż to pierwszy odcinek, przystawka. Danie główne czeka nas jesienią"

Reporter TVN24 Marcin Gutowski przyjrzał się działalności polonijnego seminarium w Orchard Lake niedaleko Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie kształcą się polscy klerycy. Na rektorze seminarium księdzu Mirosławie Królu ciążą oskarżenia o molestowanie seksualne. Gutowski dotarł do jego ofiar - byłych wychowanków, a także zbadał powiązania księdza Króla z polskimi biskupami, w tym z kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

Reportaż "KRÓLestwo" można już teraz oglądać w TVN24 GO . W środę wieczorem zostanie wyemitowany w "Czarno na białym" na antenie TVN24.

"KRÓLestwo" w Orchard Lake. "To skandal Kościoła katolickiego". Pierwsza część nowego cyklu Marcina Gutowskiego

- W Orchard Lake znajduje się polonijne seminarium, gdzie kształcą się polscy klerycy, przyszli księża, którzy mają pracować w Stanach Zjednoczonych. Jan Paweł II nazywał to miejsce źrenicą oka i bardzo o nie dbał, zabiegał o to, żeby się rozwijało - relacjonował w środę w TVN24 autor reportażu Marcin Gutowski.

Dodał, że wieloletni sekretarz papieża kardynał Stanisław Dziwisz "jest z tym bardzo mocno związany". - Okazuje się, że jego przeszłość skrywa jeszcze wiele tajemnic. Jeden z wątków w Orchard Lake prowadzi też do Krakowa, do kardynała Dziwisza, który odgrywa bardzo istotną rolę w sprawie tego - delikatnie mówiąc - kontrowersyjnego seminarium - powiedział Gutowski.

Byli wychowankowie placówki "mówili, że zostali ofiarami napaści seksualnych ze strony rektora tego seminarium, księdza Króla". - Byli ofiarami wielu nadużyć, nie tylko seksualnych. Po drugie sposób sprowadzania ich do USA i traktowania ich tam budzi wiele kontrowersji i wiele pytań - wskazywał reporter.

W seminarium - według relacji osób, z którymi rozmawiał Gutowski - dochodzi do "wielu innych patologii".

"To jest pierwszy odcinek, będą kolejne"

Reportaż "KRÓLestwo" - tłumaczył "to jest pierwszy odcinek, będą kolejne". - Ten reportaż to przystawka. Danie główne czeka nas jesienią. To będą naprawdę rzeczy wstrząsające - podkreślił.