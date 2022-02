Zabił psa, włożył do torby i wyrzucił. Przyznał się do winy

Policjanci z Kraśnika (Lubelskie) zatrzymali 32-latka, który przyznał się do tego, że zabił psa należącego do swojej rodziny. Następnie schował zwierzę do torby na zakupy i porzucił w zaroślach. Tłumaczył, że zrobił to, bo czworonóg go wcześniej ugryzł. Mężczyzna odpowie za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem.