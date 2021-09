Premier Mateusz Morawiecki o rozmowach z Komisją Europejską w sprawie KPO i unijnych miliardów

Premier o akceptacji KPO: jestem umiarkowanym optymistą, że uda się dojść do porozumienia z Komisją Europejską

- Co do wypłat, to one były planowane przez nas zasadniczo od przyszłego roku. Najwcześniej kalkulowaliśmy, że może wpłyną w czwartym kwartale, ale w niczym to nie zakłóca naszego tempa rozwoju gospodarczego, ponieważ - jak wiedzą doskonale samorządowcy i mieszkańcy bardzo wielu już gmin, powiatów - wystartowaliśmy już w lipcu z pierwszą odsłoną programu Polski Ład - powiedział Morawiecki.