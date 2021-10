Zawalił się wiadukt w Koszalinie. Ulica zablokowana

czytaj dalej

Co najmniej trzy osoby zginęły w wypadku dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na drodze wojewódzkiej numer 434 w Czmoniu (woj. wielkopolskie) - informują służby. Jak podkreśla policja, ostateczny bilans ofiar śmiertelnych jest trudny do podania ze względu na to, że ciała znajdują się w spalonym aucie. Do czołowego zderzenia doszło po tym, jak kierowca osobówki uciekał przed policją.